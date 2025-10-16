24
بيروت
21
طرابلس
22
صور
21
جبيل
22
صيدا
24
جونية
19
النبطية
15
زحلة
15
بعلبك
10
بشري
16
بيت الدين
14
كفردبيان
في تل أبيب... هذا ما حدث قرب سفارة دولة عربيّة
Lebanon 24
16-10-2025
11:20
أفادت
الشرطة الإسرائيلية
، أنّها أطلقت النار على "سيارة مشبوهة" قرب
السفارة المصرية
في
تل أبيب
.
وأشارت الشرطة
الإسرائيلية
إلى عدم وجود إصابات، وأوضحت أنّها فتحت تحقيقاً في الحادثة.
