عربي-دولي

في تل أبيب... هذا ما حدث قرب سفارة دولة عربيّة

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:20
أفادت الشرطة الإسرائيلية، أنّها أطلقت النار على "سيارة مشبوهة" قرب السفارة المصرية في تل أبيب.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى عدم وجود إصابات، وأوضحت أنّها فتحت تحقيقاً في الحادثة.
 
 
 
