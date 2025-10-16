Advertisement

صلة الوصل مع "حزب الله".. إليكم أبرز المعلومات عن رئيس أركان "الحوثيين الجديد

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:00
ذكرت "العربية"، أنّ "الحوثيين" أعلنوا عن تعيين اللواء الركن يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً للواء محمد عبدالكريم الغماري الذي قُتِلَ في غارات إسرائيليّة.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ المداني يُعدّ القائد الميداني الأوّل لدى "الحوثيين"، وهو متزوّج من إبنة شقيق زعيم "أنصار الله".
ولعب المداني دوراً بارزاً في اجتياح صنعاء أواخر عام 2014. وتُشير المعلومات إلى أنه صلة الوصل الرئيسية مع الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
 
وتولى عملية التواصل والإشراف على تدريب "الحوثيين"، واستقدام خبراء ومدربين إيرانيين من "حزب الله" إلى اليمن، بالإضافة إلى إشرافه الكامل على العمليات اللوجستية للدعم المقدم لـ"أنصار الله".

وعقب اجتياح صنعاء، تولى عملية الإفراج عن الإيرانيين الموقوفين لدى السلطات اليمنية. (العربية)
