Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يترأس اجتماعًا حاسمًا لبحث "مصير الاتفاق" مع حماس

Lebanon 24
16-10-2025 | 12:07
A-
A+
=
Doc-P-1430294-638962390205265179.webp
Doc-P-1430294-638962390205265179.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد، اليوم الخميس، اجتماعًا حكوميًا لبحث إمكانية انسحاب إسرائيل من الاتفاق الموقّع مع حركة "حماس"، بعد اتهام الأخيرة بانتهاك بنوده.
Advertisement


وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن استيائهم من تأخر "حماس" في تسليم رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم داخل قطاع غزة، مشيرةً إلى أن التبريرات التي قدمتها الحركة لم تلقَ قبولًا لدى الجانب الإسرائيلي.


من جانبها، أوضحت "حماس" أنها غير قادرة على الوصول إلى جثامين 19 رهينة متبقية، موضحةً أن الأمر يتطلب معدات وجهودًا خاصة لانتشالها من تحت الأنقاض.


لكن إسرائيل رفضت هذه المبررات، مؤكدةً أن الحركة تعرف مواقع دفن عدد من الرهائن لكنها "لا تبذل الجهود الكافية لانتشالهم وتسليمهم"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر حكومي.


وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخلاف بات يشكل العقبة الرئيسية أمام المفاوضات التي يقودها الوسطاء الأميركيون والقطريون والمصريون والأتراك، في مسعى لتجاوز الأزمة وإنقاذ الاتفاق.


وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق "يواجه عثرات صعبة"، لكنهم يؤكدون أن تل أبيب لم تتخل عنه حتى الآن.


 وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال نتنياهو إن "المعركة لم تنته" في غزة، مؤكدا أن إسرائيل "ستحقق جميع الأهداف" التي سعت إلى تحقيقها في هذه الحرب.


كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستئناف القتال في غزة "إذا لم تلتزم حماس بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه أمر الجيش بوضع "خطة لسحقها" في حال تجدد القتال.
مواضيع ذات صلة
سلام يترأس اجتماعاً مالياً موسعاً لبحث سبل معالجة الفجوة المالية
lebanon 24
16/10/2025 21:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يقول إنه سيدعو الحكومة للاجتماع لإقرار الاتفاق مع حماس بشأن غزة
lebanon 24
16/10/2025 21:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: نحن في أيام حاسمة ومصيرية
lebanon 24
16/10/2025 21:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
اختبار حاسم لمصير "اليونيفيل"
lebanon 24
16/10/2025 21:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

من اليوم

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-10-16
13:30 | 2025-10-16
13:25 | 2025-10-16
13:15 | 2025-10-16
13:00 | 2025-10-16
12:57 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24