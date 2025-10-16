نتنياهو يترأس اجتماعًا حاسمًا لبحث "مصير الاتفاق" مع حماس

Advertisement

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن استيائهم من تأخر "حماس" في تسليم رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم داخل ، مشيرةً إلى أن التبريرات التي قدمتها الحركة لم تلقَ قبولًا لدى الجانب .من جانبها، أوضحت "حماس" أنها غير قادرة على الوصول إلى جثامين 19 رهينة متبقية، موضحةً أن الأمر يتطلب معدات وجهودًا خاصة لانتشالها من تحت الأنقاض.لكن إسرائيل رفضت هذه المبررات، مؤكدةً أن الحركة تعرف مواقع دفن عدد من الرهائن لكنها "لا تبذل الجهود الكافية لانتشالهم وتسليمهم"، وفق ما نقلت هيئة البث (كان) عن مصدر حكومي.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخلاف بات يشكل العقبة الرئيسية أمام المفاوضات التي يقودها الوسطاء الأميركيون والقطريون والمصريون والأتراك، في مسعى لتجاوز الأزمة وإنقاذ الاتفاق.وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق "يواجه عثرات صعبة"، لكنهم يؤكدون أن لم تتخل عنه حتى الآن.وفي وقت سابق الخميس، قال نتنياهو إن "المعركة لم تنته" في غزة، مؤكدا أن إسرائيل "ستحقق جميع الأهداف" التي سعت إلى تحقيقها في هذه الحرب.كما هدد الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستئناف القتال في غزة "إذا لم تلتزم حماس بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه أمر الجيش بوضع "خطة لسحقها" في حال تجدد القتال.