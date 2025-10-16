بتهمة إصدار أوامر بقمع التظاهرات… النيابة العامة تطالب بإعدام رئيسة وزراء سابقة

Advertisement

وخلال الجلسة، قال تاج الإسلام "نطالب بأقصى عقوبة. عقوبة الإعدام هي في جرائم القتل البسيطة. أما بالنسبة لـ1400 جريمة قتل، فهي تستحق الإعدام 1400 مرة".وأضاف أنها "مجرمة مخضرمة ولم تظهر أي ندم على وحشيتها"، مندداً بالمتهمة التي "كان هدفها الوحيد البقاء في السلطة بشكل دائم".من المتوقع أن تصدر المحكمة في العاصمة دكا حكمها في الأسابيع المقبلة بشأن التهم الخمس الموجهة إليها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وحكمت الشيخة حسينة البلاد لمدة خمسة عشر عاماً (2009-2024)، قبل أن تجبَر على التنحي في آب 2024 إثر تظاهرات مناهضة للحكومة أشعلتها احتجاجات طلابية.وبحسب حصيلة للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 1400 شخص خلال الاضطرابات، معظمهم على أيدي .وتعيش رئيسة الوزراء السابقة في المنفى في المجاورة منذ الإطاحة بها من المنصب، وأصدرت المحاكم البنغلادشية عدة أوامر اعتقال بحق الشيخة حسينة، لكن الهند رفضت حتى الآن تنفيذها.في بيان صدر في حزيران في بداية المحاكمة، دان حزب " " الذي تقوده حسينة هذه المحاكمة التي وصفها بـ"الصورية" ونفى "بشكل قاطع" جميع التهم الموجهة إليها.