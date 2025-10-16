بعدما كان داعماً للأسد... لماذا التقى بوتين بالشرع؟

Advertisement

تحدّثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، عن زيارة الرئيس السوري أحمد إلى ، ولقائه الرئيس الروسيّ .وفي تقرير ترجمه " "، قالت الصحيفة الإسرائيليّة: "بالنسبة للعديد من متابعي الحرب الأهلية وتداعياتها، بدا اللقاء بين بوتين والشرع إستثنائيّاً وغير متوقّع، فروسيا كانت حليفاً رئيسيّاً لنظام ، بينما كانت تعتبر "هيئة تحرير الشام" جماعة إرهابية".ووفق الصحيفة، فإنّ "روسيا أرادت دعم نظام الأسد بهدف حماية قواعدها في ".وأضافت: "لطالما كانت سوريا حليفاً لروسيا منذ عقود، وتُعدّ دمشق رصيداً ثميناً لموسكو".ولفتت "جيروزاليم بوست"، إلى أنّه "بحلول عام 2024، بدا نظام الأسد يُرسّخ سلطته، لكن حرب على " " أضعفت الأخير".وقالت الصحيفة الإسرائيليّة، إنّ "إضعاف "حزب الله" أدى إلى فقدان ركيزة أساسية من ركائز دعم الأسد، لأنّ الأخير كان يعتمد على مقاتلي "الحزب" للمساعدة. وبعد ذلك، شنّت "هيئة تحرير الشام" هجومًا في أواخر تشرين الثاني من العام الماضي. وبحلول الثامن من كانون الأول، سقط نظام الأسد".وتابعت: "يبدو أنّ روسيا كانت مستعدّة للسماح بسقوط الأسد، وأرادت التحوّل بسرعة للعمل مع النظام الجديد في دمشق. فموسكو تُريد الإحتفاظ بقواعدها في شمال غرب سوريا، في المقابل، يُمكنها إمداد السوريين بالنفط، ومُساعدتهم في بناء علاقات مع الدول المقرّبة من روسيا".وأوضحت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "سوريا تعمل مع كلا الجانبين، فهي تريد علاقات مع الغرب أيضاً".ورأت أنّه "من الواضح أنّ روسيا أرادت التحوّل للعمل مع الشرع. ومن المرّجح أنّها جسّت نبضه منذ زمن بعيد، وأدركت أنّ "هيئة تحرير الشام" قد تكون شريكاً محتملاً".