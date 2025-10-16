Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تدعو لفتح كافة معابر غزة لتوسيع المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
16-10-2025 | 13:15
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك على "ضرورة فتح جميع معابر قطاع غزة للسماح بتوسيع نطاق المساعدات".
وأشار دوجاريك إلى "أن إسرائيل لا تصدر حاليا تأشيرات لمنظمات غير حكومية ولا تسمح للعديد منها بإرسال المساعدات إلى غزة".
وقال "لدى الأمم المتحدة فرق تتفقد شارع صلاح الدين الذي لم يستخدم منذ شهور في قطاع غزة".
وأضاف "أن أنهينا تطهير طرق تؤدي لمعبري إيريز وزيكيم المؤديين لقطاع غزة استعدادا لاحتمال فتحهما أمام المساعدات". (الجزيرة)
 
