عربي-دولي

محادثة "جيّدة" بين ترامب وبوتين... هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
16-10-2025 | 13:25
أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أجرى محادثة مع نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين، واصفاً إياها بـ"الجيّدة" و"البناءة للغاية".
وعبر حسابه في منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إنّ بوتين قام بتهنئته على "الإنجاز العظيم للسلام في الشرق الأوسط".
كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن النجاح في ملف الشرق الأوسط سيسهم في تسريع مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واتفق الرئيسان على عقد اجتماع لمستشاريهما الأسبوع المقبل، برئاسة وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عن الجانب الأميركي. (روسيا اليوم)
 
 
 
