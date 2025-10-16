محادثة "جيّدة" بين ترامب وبوتين... هذا ما دار بينهما

أعلن ، أنّ الرئيس الأميركيّ أجرى محادثة مع نظيره الروسيّ ، واصفاً إياها بـ"الجيّدة" و"البناءة للغاية".

وعبر حسابه في منصة "تروث سوشيال"، قال إنّ قام بتهنئته على "الإنجاز العظيم للسلام في ".

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن النجاح في ملف الشرق الأوسط سيسهم في تسريع مفاوضات إنهاء الحرب بين وأوكرانيا.



واتفق الرئيسان على عقد اجتماع لمستشاريهما الأسبوع المقبل، برئاسة الأميركية ماركو روبيو عن الجانب الأميركي. (روسيا اليوم)