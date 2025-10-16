أضلاعه كسرت ولم يتمكن من المشي لأيام… اعتداء على البرغوثي بالضرب حتى الإغماء!

أكّد نجل المعتقل الفلسطيني البارز مروان البرغوثي أن حراساً إسرائيليين اعتدوا على والده بالضرب أثناء نقله من السجن الشهر الماضي، في حين نفت سلطات السجون الإسرائيلية حدوث أي اعتداء.
وقال عرب البرغوثي لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء إن الحادثة وقعت في 14 أيلول، موضحاً: "بدأ ثمانية حراس بضربه حتى أغمي عليه".
ويقضي مروان البرغوثي، البالغ من العمر ستين
عاماً، أحكاماً متعددة بالسجن مدى الحياة
منذ عام 2002 بتهمة التخطيط لهجمات دامية على إسرائيليين.
ويعد البرغوثي أحد كبار قادة حركة فتح
، ويصفه أنصاره غالباً بـ"مانديلا الفلسطيني".
من جهتها، نفت مصلحة السجون
الإسرائيلية صحة التقارير، واصفةً إياها بـ"الكاذبة"، مؤكدةً أن إدارتها "تعمل وفق القانون، مع ضمان سلامة وصحة جميع السجناء".
وأوضح عرب البرغوثي أن الاعتداء وقع أثناء نقل والده من سجن غانوت في الجنوب إلى سجن مجيدو في الشمال
، مشيراً إلى أن الحراس المسؤولين عن النقل هم من قاموا بالاعتداء.
ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الإفصاح عن مكان احتجاز البرغوثي الحالي.
وتابع عرب أن "بعض أضلاعه كسرت، وقال معتقلون خمسة آخرون إنه عندما وصل إلى سجن مجيدو، صدموا من أنه بالكاد يستطيع المشي"، مشيراً إلى أن والده "لم يتمكن من المشي لأيام".