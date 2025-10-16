أضلاعه كسرت ولم يتمكن من المشي لأيام… اعتداء على البرغوثي بالضرب حتى الإغماء!

Advertisement

وقال عرب البرغوثي لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء إن الحادثة وقعت في 14 أيلول، موضحاً: "بدأ ثمانية حراس بضربه حتى أغمي عليه".ويقضي مروان البرغوثي، البالغ من العمر عاماً، أحكاماً متعددة بالسجن منذ عام 2002 بتهمة التخطيط لهجمات دامية على إسرائيليين.ويعد البرغوثي أحد كبار قادة ، ويصفه أنصاره غالباً بـ"مانديلا الفلسطيني".من جهتها، نفت الإسرائيلية صحة التقارير، واصفةً إياها بـ"الكاذبة"، مؤكدةً أن إدارتها "تعمل وفق القانون، مع ضمان سلامة وصحة جميع السجناء".وأوضح عرب البرغوثي أن الاعتداء وقع أثناء نقل والده من سجن غانوت في الجنوب إلى سجن مجيدو في ، مشيراً إلى أن الحراس المسؤولين عن النقل هم من قاموا بالاعتداء.ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الإفصاح عن مكان احتجاز البرغوثي الحالي.وتابع عرب أن "بعض أضلاعه كسرت، وقال معتقلون خمسة آخرون إنه عندما وصل إلى سجن مجيدو، صدموا من أنه بالكاد يستطيع المشي"، مشيراً إلى أن والده "لم يتمكن من المشي لأيام".