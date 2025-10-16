Advertisement

عربي-دولي

أضلاعه كسرت ولم يتمكن من المشي لأيام… اعتداء على البرغوثي بالضرب حتى الإغماء!

Lebanon 24
16-10-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1430325-638962434557311668.webp
Doc-P-1430325-638962434557311668.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد نجل المعتقل الفلسطيني البارز مروان البرغوثي أن حراساً إسرائيليين اعتدوا على والده بالضرب أثناء نقله من السجن الشهر الماضي، في حين نفت سلطات السجون الإسرائيلية حدوث أي اعتداء.
Advertisement


وقال عرب البرغوثي لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء إن الحادثة وقعت في 14 أيلول، موضحاً: "بدأ ثمانية حراس بضربه حتى أغمي عليه".


ويقضي مروان البرغوثي، البالغ من العمر ستين عاماً، أحكاماً متعددة بالسجن مدى الحياة منذ عام 2002 بتهمة التخطيط لهجمات دامية على إسرائيليين.


ويعد البرغوثي أحد كبار قادة حركة فتح، ويصفه أنصاره غالباً بـ"مانديلا الفلسطيني".


من جهتها، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية صحة التقارير، واصفةً إياها بـ"الكاذبة"، مؤكدةً أن إدارتها "تعمل وفق القانون، مع ضمان سلامة وصحة جميع السجناء".


وأوضح عرب البرغوثي أن الاعتداء وقع أثناء نقل والده من سجن غانوت في الجنوب إلى سجن مجيدو في الشمال، مشيراً إلى أن الحراس المسؤولين عن النقل هم من قاموا بالاعتداء.


ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الإفصاح عن مكان احتجاز البرغوثي الحالي.


وتابع عرب أن "بعض أضلاعه كسرت، وقال معتقلون خمسة آخرون إنه عندما وصل إلى سجن مجيدو، صدموا من أنه بالكاد يستطيع المشي"، مشيراً إلى أن والده "لم يتمكن من المشي لأيام".

مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسرائيلية: مروان البرغوثي لن تشمله صفقة التبادل
lebanon 24
16/10/2025 21:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلام اسرائيلي: إسرائيل لن تفرج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات بموجب الصفقة
lebanon 24
16/10/2025 21:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قوائم أسماء الأسرى التي سملتها حماس للوسطاء تشمل مروان البرغوثي وأحمد سعدات (التلفزيون العربي)
lebanon 24
16/10/2025 21:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: حماس تطالب بالإفراج عن 6 قيادات بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات
lebanon 24
16/10/2025 21:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24

مصلحة السجون

الإسرائيلية

مدى الحياة

الإسرائيلي

حركة فتح

إسرائيل

من جهته

فلسطين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-10-16
13:25 | 2025-10-16
13:15 | 2025-10-16
13:00 | 2025-10-16
12:57 | 2025-10-16
12:31 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24