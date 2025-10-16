الكرملين: اتصال صريح بين بوتين وترامب وتحضيرات لقمة مرتقبة

Advertisement

قال مسؤول في ، إن " أوضح موقف بشأن السلام في خلال مكالمته مع ".وأشار الى "أن ولافروف سيبحثان ترتيبات الخطوات المقبلة".وأكد الكرملين "أن ترامب قال إنه سيأخذ في عين الاعتبار ما قاله بوتين عندما يجتمع غدا مع ".وأفاد بأن "بوتين بحث مع ترامب التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا".وأكد "أن العمل سيبدأ فورًا لترتيب قمة بين ترامب وبوتين، والاتصال بين بوتين وترامب كان صريحًا جدًّا". (سكاي نيوز)