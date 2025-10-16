Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: اتصال صريح بين بوتين وترامب وتحضيرات لقمة مرتقبة

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:40
قال مسؤول في الكرملين، إن "بوتين أوضح موقف روسيا بشأن السلام في الشرق الأوسط خلال مكالمته مع ترامب".
وأشار الى "أن روبيو ولافروف سيبحثان ترتيبات الخطوات المقبلة".
وأكد الكرملين "أن ترامب قال إنه سيأخذ في عين الاعتبار ما قاله بوتين عندما يجتمع غدا مع زيلينسكي".
وأفاد بأن "بوتين بحث مع ترامب التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا".
وأكد "أن العمل سيبدأ فورًا لترتيب قمة بين ترامب وبوتين، والاتصال بين بوتين وترامب كان صريحًا جدًّا". (سكاي نيوز)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24