Advertisement

عربي-دولي

من أبرز تجار المخدرات... هكذا أُوقِفَ نمير إبن عمّ بشار الأسد

Lebanon 24
16-10-2025 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1430371-638962502230410989.png
Doc-P-1430371-638962502230410989.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في عمليّة نوعيّة، أوقفت قوّات الأمن السوريّة نمير الأسد إبن عمّ الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعدد من أفراد عصابة، في ريف اللاذقية.
Advertisement
 
وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، إنّ "نمير الأسد يُعدّ من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة نظام الأسد".
وكشف "تلفزيون سوريا"، أنّ عملية القبض على نمير الأسد جاءت بعد هجوم مسلح نفذه مع عصابة على محطة محروقات في مدينة اللاذقية، أسفر عن مقتل صاحب المحطة.
وأضاف أنّ قوّات الأمن الداخلي استخدمت طائرات مسيّرة مجهزة بأجهزة إستشعار حراريّة لرصد تحركات المجموعة المسلحة.
 
 
وتابع: "المجموعة حاولت الفرار عبر غابات ريف اللاذقية".
 
 
مواضيع ذات صلة
الأمن السوري يلقي القبض على نمير بديع الأسد ابن عم بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
16/10/2025 23:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في اللاذقية.. إلقاء القبض على إبن عم بشار الأسد
lebanon 24
16/10/2025 23:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ سابق يفضح بشار الأسد: هكذا خدع إيران
lebanon 24
16/10/2025 23:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
lebanon 24
16/10/2025 23:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

تلفزيون سوريا

ريف اللاذقية

بشار الأسد

اللاذقية

السورية

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-10-16
16:20 | 2025-10-16
16:00 | 2025-10-16
15:41 | 2025-10-16
15:36 | 2025-10-16
15:02 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24