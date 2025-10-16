من أبرز تجار المخدرات... هكذا أُوقِفَ نمير إبن عمّ بشار الأسد

في عمليّة نوعيّة، أوقفت قوّات الأمن السوريّة نمير إبن عمّ الرئيس السوري السابق ، وعدد من أفراد عصابة، في .

Advertisement

وقال مصدر في ، إنّ "نمير الأسد يُعدّ من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة نظام الأسد".

وكشف " "، أنّ عملية القبض على نمير الأسد جاءت بعد هجوم مسلح نفذه مع عصابة على محطة محروقات في مدينة ، أسفر عن مقتل صاحب المحطة.

وأضاف أنّ قوّات الأمن الداخلي استخدمت طائرات مسيّرة مجهزة بأجهزة إستشعار حراريّة لرصد تحركات المجموعة المسلحة.

وتابع: "المجموعة حاولت الفرار عبر غابات ريف اللاذقية".