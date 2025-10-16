Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو مريض... وهذا ما طلبه خلال جلسة مُحاكمته

Lebanon 24
16-10-2025 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1430397-638962538608465472.jpg
Doc-P-1430397-638962538608465472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني التهاباً في القصبة الهوائية، وأن الأطباء نصحوه بأخذ قسط من الراحة.
Advertisement
واشتكى نتنياهو من السعال والزكام خلال جلسة محاكمته في محكمة تل أبيب الجزئية، حيث يخضع للاستجواب ضمن محاكمته الجارية في قضايا فساد، وطلب إنهاء الجلسة مبكراً بسبب حالته الصحية، وهو ما وافق عليه القضاة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو خلال جلسة للحكومة: هناك تقدم في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا
lebanon 24
17/10/2025 01:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
lebanon 24
17/10/2025 01:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
lebanon 24
17/10/2025 01:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو هاجم زامير خلال اجتماع المجلس المصغر وطلب منه التوقف عن التسريبات بشأن الجيش
lebanon 24
17/10/2025 01:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

رئاسة ال

إسرائيل

بنيامين

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-10-16
16:00 | 2025-10-16
15:41 | 2025-10-16
15:36 | 2025-10-16
15:07 | 2025-10-16
15:02 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24