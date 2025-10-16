نتنياهو مريض... وهذا ما طلبه خلال جلسة مُحاكمته

أعلنت رئاسة الحكومة ، أنّ رئيس الوزراء يعاني التهاباً في القصبة الهوائية، وأن الأطباء نصحوه بأخذ قسط من الراحة.

واشتكى من السعال والزكام خلال جلسة محاكمته في محكمة الجزئية، حيث يخضع للاستجواب ضمن محاكمته الجارية في قضايا فساد، وطلب إنهاء الجلسة مبكراً بسبب حالته الصحية، وهو ما وافق عليه القضاة. (العربية)