عربي-دولي
نتنياهو مريض... وهذا ما طلبه خلال جلسة مُحاكمته
Lebanon 24
16-10-2025
|
16:20
أعلنت رئاسة الحكومة
الإسرائيلية
، أنّ رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
يعاني التهاباً في القصبة الهوائية، وأن الأطباء نصحوه بأخذ قسط من الراحة.
واشتكى
نتنياهو
من السعال والزكام خلال جلسة محاكمته في محكمة
تل أبيب
الجزئية، حيث يخضع للاستجواب ضمن محاكمته الجارية في قضايا فساد، وطلب إنهاء الجلسة مبكراً بسبب حالته الصحية، وهو ما وافق عليه القضاة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو خلال جلسة للحكومة: هناك تقدم في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا
Lebanon 24
نتنياهو خلال جلسة للحكومة: هناك تقدم في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا
17/10/2025 01:53:39
17/10/2025 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
17/10/2025 01:53:39
17/10/2025 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
17/10/2025 01:53:39
17/10/2025 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو هاجم زامير خلال اجتماع المجلس المصغر وطلب منه التوقف عن التسريبات بشأن الجيش
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو هاجم زامير خلال اجتماع المجلس المصغر وطلب منه التوقف عن التسريبات بشأن الجيش
17/10/2025 01:53:39
17/10/2025 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
رئاسة ال
إسرائيل
بنيامين
تل أبيب
للمرة العاشرة.. مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة
Lebanon 24
للمرة العاشرة.. مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة
16:52 | 2025-10-16
16/10/2025 04:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات... غزة قد تغرق في أعماق البحر
Lebanon 24
تحذيرات... غزة قد تغرق في أعماق البحر
16:00 | 2025-10-16
16/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو وترامب يناقشان تطورات ملف الرهائن في غزة
Lebanon 24
نتنياهو وترامب يناقشان تطورات ملف الرهائن في غزة
15:41 | 2025-10-16
16/10/2025 03:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟
Lebanon 24
بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟
15:36 | 2025-10-16
16/10/2025 03:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
من أبرز تجار المخدرات... هكذا أُوقِفَ نمير إبن عمّ بشار الأسد
Lebanon 24
من أبرز تجار المخدرات... هكذا أُوقِفَ نمير إبن عمّ بشار الأسد
15:07 | 2025-10-16
16/10/2025 03:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
05:16 | 2025-10-16
16/10/2025 05:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
16:52 | 2025-10-16
للمرة العاشرة.. مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة
16:00 | 2025-10-16
تحذيرات... غزة قد تغرق في أعماق البحر
15:41 | 2025-10-16
نتنياهو وترامب يناقشان تطورات ملف الرهائن في غزة
15:36 | 2025-10-16
بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟
15:07 | 2025-10-16
من أبرز تجار المخدرات... هكذا أُوقِفَ نمير إبن عمّ بشار الأسد
15:02 | 2025-10-16
ترامب يُهدد بـ"قتل" عناصر حماس إذا!
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
17/10/2025 01:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
