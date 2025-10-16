زيلينسكي: صواريخ "توماهوك" دفعت موسكو للحوار

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "سارعت إلى استئناف الحوار" بعد سماعها أنباء عن إمكانية حصول على صواريخ "توماهوك" الأميركية بعيدة المدى، معتبراً أن "لغة القوة قد تكون وسيلة النجاح" في مواجهة .وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار زيلينسكي إلى أن "الحديث عن الصواريخ دفع موسكو إلى محاولة استعادة التواصل"، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين وفلاديمير قبل ساعات من زيارته إلى .ووفق مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، فقد حذر بوتين نظيره الأميركي من أن تزويد بتلك الصواريخ "لن يغيّر ميزان القوى في الميدان، لكنه سيقوّض العلاقات بين البلدين ويهدد عملية السلام".ويلتقي زيلينسكي اليوم الجمعة في العاصمة الأميركية لبحث التعاون الدفاعي ومشاريع تسليح جديدة، إضافة إلى خطط دعم قطاع الطاقة في أوكرانيا الذي يعاني من أزمة حادة بسبب القصف الروسي.وتتطلع كييف إلى موافقة واشنطن على تزويدها بالأسلحة المتطورة التي قد تتيح لها استهداف العمق الروسي، رغم تحذيرات الكرملين من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد خطير.