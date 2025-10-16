26
عربي-دولي
زيلينسكي: صواريخ "توماهوك" دفعت موسكو للحوار
Lebanon 24
16-10-2025
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن
موسكو
"سارعت إلى استئناف الحوار" بعد سماعها أنباء عن إمكانية حصول
كييف
على صواريخ "توماهوك" الأميركية بعيدة المدى، معتبراً أن "لغة القوة قد تكون وسيلة النجاح" في مواجهة
روسيا
.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار زيلينسكي إلى أن "الحديث عن الصواريخ دفع موسكو إلى محاولة استعادة التواصل"، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين
دونالد ترامب
وفلاديمير
بوتين
قبل ساعات من زيارته إلى
واشنطن
.
ووفق مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، فقد حذر بوتين نظيره الأميركي من أن تزويد
أوكرانيا
بتلك الصواريخ "لن يغيّر ميزان القوى في الميدان، لكنه سيقوّض العلاقات بين البلدين ويهدد عملية السلام".
ويلتقي زيلينسكي اليوم الجمعة
ترامب
في العاصمة الأميركية لبحث التعاون الدفاعي ومشاريع تسليح جديدة، إضافة إلى خطط دعم قطاع الطاقة في أوكرانيا الذي يعاني من أزمة حادة بسبب القصف الروسي.
وتتطلع كييف إلى موافقة واشنطن على تزويدها بالأسلحة المتطورة التي قد تتيح لها استهداف العمق الروسي، رغم تحذيرات الكرملين من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد خطير.
(العربية)
