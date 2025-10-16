Advertisement

عربي-دولي

فرنسا وبريطانيا.. اللمسات الأخيرة على قرار نشر قوة دولية في غزة

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1430453-638962794641070791.png
Doc-P-1430453-638962794641070791.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت فرنسا أنها تعمل بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة لضمان الأمن بعد وقف إطلاق النار.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في باريس إن هذه القوة تحتاج إلى تفويض أممي "لتوفير أساس قانوني متين وضمان مشاركة أوسع من الدول". وأضاف أن المشاورات "في مراحلها النهائية" مع الشركاء الأميركيين والبريطانيين.

ويأتي التحرك الفرنسي بعد مباحثات احتضنتها باريس في 10 تشرين الأول الجاري، شاركت فيها قوى أوروبية وعربية لبحث مستقبل غزة وآليات إرساء الاستقرار فيها بعد الحرب.

مصادر دبلوماسية أوضحت أن القوة المرتقبة لن تكون بعثة حفظ سلام تقليدية تابعة للأمم المتحدة، بل ستعمل بتفويض مشابه لذلك الذي منح لقوة مكافحة العصابات المسلحة في هايتي، بما يسمح باستخدام "كل التدابير اللازمة" لتنفيذ مهمتها.

ومن بين الدول المرشحة للمشاركة في القوة: إندونيسيا، مصر، الإمارات، قطر وأذربيجان، فيما أعلنت جاكرتا استعدادها لنشر نحو 20 ألف جندي إذا صدر القرار الأممي.

وتأمل العواصم الغربية أن يشكل هذا الانتشار الدولي خطوة أولى نحو مرحلة انتقالية تتيح تثبيت الهدنة وإعادة الإعمار وتهيئة الأرضية لحل سياسي طويل الأمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
"رويترز": اجتماع بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة
lebanon 24
17/10/2025 13:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: قرار الاعتراف بدولة فلسطين من قبل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى "تاريخي"
lebanon 24
17/10/2025 13:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نضع اللمسات الأخيرة لحزمة العقوبات الـ 19 على روسيا
lebanon 24
17/10/2025 13:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: المحادثات في شرم الشيخ مستمرة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق غزة
lebanon 24
17/10/2025 13:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الفلسطينيين

البريطانيين

مجلس الأمن

الأميركيين

الإسرائيلي

البريطاني

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2025-10-17
05:14 | 2025-10-17
05:12 | 2025-10-17
04:58 | 2025-10-17
04:21 | 2025-10-17
04:07 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24