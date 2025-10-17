بعد مغادرة الإليزيه.. ماذا ستفعل بريجيت ماكرون؟

Advertisement

وتؤكد في حوار مع مجلة "غالا" عزمها مواصلة قيادة مشروعها بعد مغادرتها الإليزيه، وتشدد: "التدريس جزء لا يتجزأ من هويتي، ولن أتخلى عنه أبدا".تُظهر التزامها العملي بتفضيل زيارة طلابها في مرسيليا، في 24 أيلول، على مرافقة الرئيس إلى قمة في .توضح خلال جولتها على مدارس إعادة الإدماج المهني "LIVE"، التي أسستها عام 2019 بالشراكة مع برنار أرنو والمخصصة لتدريب الأشخاص فوق 25 عاما على إعادة بناء مسارهم المهني بعد انقطاع طويل عن العمل: "كان بوسعي المشاركة في المحافل الدولية، لكنني اخترت أن أكون بينكم اليوم".وتركز على تحفيز الثقة بالنفس لدى الطلاب المنتمين لخلفيات اجتماعية متنوعة، وتوجّه رسالة تطمين: "نحن هنا لنساندكم في استعادة أحلامكم المهنية". (روسيا اليوم)