Advertisement

عربي-دولي

بعد مغادرة الإليزيه.. ماذا ستفعل بريجيت ماكرون؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:10
A-
A+
Doc-P-1430480-638962855674771521.png
Doc-P-1430480-638962855674771521.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكشف بريجيت ماكرون، السيدة الأولى الفرنسية، رؤيتها لما بعد عام 2027 مع انتهاء ولاية زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون.
Advertisement

وتؤكد في حوار مع مجلة "غالا" عزمها مواصلة قيادة مشروعها بعد مغادرتها الإليزيه، وتشدد: "التدريس جزء لا يتجزأ من هويتي، ولن أتخلى عنه أبدا".

تُظهر التزامها العملي بتفضيل زيارة طلابها في مرسيليا، في 24 أيلول، على مرافقة الرئيس إلى قمة الأمم المتحدة في نيويورك.

توضح خلال جولتها على مدارس إعادة الإدماج المهني "LIVE"، التي أسستها عام 2019 بالشراكة مع برنار أرنو والمخصصة لتدريب الأشخاص فوق 25 عاما على إعادة بناء مسارهم المهني بعد انقطاع طويل عن العمل: "كان بوسعي المشاركة في المحافل الدولية، لكنني اخترت أن أكون بينكم اليوم".

وتركز على تحفيز الثقة بالنفس لدى الطلاب المنتمين لخلفيات اجتماعية متنوعة، وتوجّه رسالة تطمين: "نحن هنا لنساندكم في استعادة أحلامكم المهنية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الإليزيه: ماكرون يعين لوكورنو رئيسا للوزراء للمرة الثانية
lebanon 24
17/10/2025 13:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر الإليزيه: ماكرون سيعلن عن رئيس وزراء جديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة
lebanon 24
17/10/2025 13:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: الرئيس إيمانويل ماكرون سيعين رئيسا جديدا للحكومة خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
17/10/2025 13:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: الرئيسان ماكرون وزيلنسكي وقادة أوروبيون آخرون سيجرون إتصالًا هاتفيًا مع ترامب غدًا الخميس
lebanon 24
17/10/2025 13:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

إيمانويل ماكرون

الأمم المتحدة

إيمانويل ماكر

روسيا اليوم

إيمانويل

الفرنسية

نيويورك

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2025-10-17
05:45 | 2025-10-17
05:14 | 2025-10-17
05:12 | 2025-10-17
04:58 | 2025-10-17
04:21 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24