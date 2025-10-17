التحضيرات لقمة ترامب بوتين بدأت.. هذا ما كشفه رئيس وزراء المجر

Advertisement

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أنه سيتحدث مع ، ، في وقت لاحق اليوم الجمعة، حيث بدأت بودابست التحضيرات للقاء بين والرئيس الأميركي .وأضاف أوربان، وهو حليف قديم لترامب، وحافظ على علاقات وثيقة مع رغم الحرب في ، أن اللقاء "سيتناول السلام"، وإذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، فسيؤدي ذلك إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في المجر وأوروبا.وتابع أوربان أن اجتماع ترامب- بوتين في المجر سيتركز حول السلام، مؤكدا أن على أن تفتح قناتها الدبلوماسية الخاصة تجاه روسيا.وكان الرئيس الأميركي، أعلن، أمس الخميس، أنه سيلتقي نظيره الروسي في العاصمة المجرية بودابست بهدف إنهاء حرب أوكرانيا، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أكد خلالها "إحراز تقدم كبير".، أعلن الكرملين أن العمل سيبدأ فورا للترتيب للقمة، مشيرا إلى أن الاتصال كان "صريحا جدا" وتم بمبادرة من روسيا.