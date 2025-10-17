26
التحضيرات لقمة ترامب بوتين بدأت.. هذا ما كشفه رئيس وزراء المجر
Lebanon 24
17-10-2025
|
02:44
photos
أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أنه سيتحدث مع
الرئيس الروسي
،
فلاديمير بوتين
، في وقت لاحق اليوم الجمعة، حيث بدأت بودابست التحضيرات للقاء بين
بوتين
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأضاف أوربان، وهو حليف قديم لترامب، وحافظ على علاقات وثيقة مع
روسيا
رغم الحرب في
أوكرانيا
، أن اللقاء "سيتناول السلام"، وإذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، فسيؤدي ذلك إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في المجر وأوروبا.
وتابع أوربان أن اجتماع ترامب- بوتين في المجر سيتركز حول السلام، مؤكدا أن على
أوروبا
أن تفتح قناتها الدبلوماسية الخاصة تجاه روسيا.
وكان الرئيس الأميركي، أعلن، أمس الخميس، أنه سيلتقي نظيره الروسي في العاصمة المجرية بودابست بهدف إنهاء حرب أوكرانيا، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أكد خلالها "إحراز تقدم كبير".
من جهته
، أعلن الكرملين أن العمل سيبدأ فورا للترتيب للقمة، مشيرا إلى أن الاتصال كان "صريحا جدا" وتم بمبادرة من روسيا.
