عربي-دولي
طبيب مزيف تسبب في وفاة حفيدة رئيس وزراء عربي سابق.. هذا ما تقرّر بشأنه
Lebanon 24
17-10-2025
|
03:14
قضت
محكمة جنايات القاهرة
، مساء الخميس، بمعاقبة صاحب مركز تجميل في التجمع الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد إدانته بالتسبب في وفاة الطبيبة الشابة "ش.ش" (26 عاماً)، حفيدة
كمال الدين حسين
، رئيس وزراء مصر الأسبق.
كشفت التحقيقات أن المتهم لم يكن طبيباً بل صيدلياً، وأنه أجرى للمجني عليها حقن فيلر تجميلي استعداداً لحفل زفافها، ما أسفر عن جلطة في الشريان الرئوي أدت إلى وفاتها.
أثبتت
الأجهزة الأمنية
أن العيادة غير مرخصة وتستخدم مواد مجهولة المصدر، وضبطت داخلها شهادات مزورة وأدوية منتهية الصلاحية، بينما أكدّت مديرة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة مخالفة المركز للوائح الصحية.
أثارت الواقعة غضباً واسعاً في الأوساط الطبية وعلى مواقع التواصل، ودَفعت
النيابة العامة
إلى فتح تحقيق موسع، وسط مطالب بتشديد الرقابة على مراكز التجميل غير المرخصة وضبط معايير الأمان الطبي. (العربية)
