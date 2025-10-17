Advertisement

عربي-دولي

طبيب مزيف تسبب في وفاة حفيدة رئيس وزراء عربي سابق.. هذا ما تقرّر بشأنه

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1430533-638962930040994411.png
Doc-P-1430533-638962930040994411.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة جنايات القاهرة، مساء الخميس، بمعاقبة صاحب مركز تجميل في التجمع الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد إدانته بالتسبب في وفاة الطبيبة الشابة "ش.ش" (26 عاماً)، حفيدة كمال الدين حسين، رئيس وزراء مصر الأسبق.
Advertisement
 
 كشفت التحقيقات أن المتهم لم يكن طبيباً بل صيدلياً، وأنه أجرى للمجني عليها حقن فيلر تجميلي استعداداً لحفل زفافها، ما أسفر عن جلطة في الشريان الرئوي أدت إلى وفاتها.

أثبتت الأجهزة الأمنية أن العيادة غير مرخصة وتستخدم مواد مجهولة المصدر، وضبطت داخلها شهادات مزورة وأدوية منتهية الصلاحية، بينما أكدّت مديرة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة مخالفة المركز للوائح الصحية.

أثارت الواقعة غضباً واسعاً في الأوساط الطبية وعلى مواقع التواصل، ودَفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع، وسط مطالب بتشديد الرقابة على مراكز التجميل غير المرخصة وضبط معايير الأمان الطبي. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بشأن السويداء.. هذا ما تقرّر
lebanon 24
17/10/2025 13:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة رئيس عربي سابق في قبضة الأمن
lebanon 24
17/10/2025 13:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
lebanon 24
17/10/2025 13:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
17/10/2025 13:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

محكمة جنايات القاهرة

الأجهزة الأمنية

كمال الدين حسين

النيابة العامة

كمال الدين

القاهرة

النيابة

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2025-10-17
05:45 | 2025-10-17
05:14 | 2025-10-17
05:12 | 2025-10-17
04:58 | 2025-10-17
04:21 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24