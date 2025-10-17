Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تسقط ليلا 61 مسيّرة أوكرانية

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1430550-638962944711531160.webp
Doc-P-1430550-638962944711531160.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق عدة من البلاد.
Advertisement

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً يوم 16 أكتوبر إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 17 أكتوبر، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية".

من ناحية ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن بلدة نوفوبافلوفكا في دونيتسك، التي سيطرت عليها قوات مجموعة "المركز" الروسية، كانت نقطة دفاع رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، بين كراسنوارميسك وديميتروف.



مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 40 مسيّرة أوكرانية ليلًا في المناطق الروسية
lebanon 24
17/10/2025 16:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تعترض وتدمر ليلا 42 طائرة مسيّرة أوكرانية
lebanon 24
17/10/2025 16:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت خلال الليل 34 مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية والبحر الأسود
lebanon 24
17/10/2025 16:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: تدمير 61 مسيّرة أوكرانية أثناء الليل
lebanon 24
17/10/2025 16:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

الروس

جوي ✊

سنوار

بافل

دوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:10 | 2025-10-17
09:00 | 2025-10-17
08:10 | 2025-10-17
08:00 | 2025-10-17
07:36 | 2025-10-17
07:31 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24