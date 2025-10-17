Advertisement

أعلنت ، اليوم الجمعة، عن اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق عدة من البلاد.وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً يوم 16 أكتوبر إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 17 أكتوبر، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية".من ناحية ثانية، أفادت الروسية، اليوم الجمعة، بأن بلدة نوفوبافلوفكا في دونيتسك، التي سيطرت عليها قوات مجموعة "المركز" الروسية، كانت نقطة دفاع رئيسية للقوات المسلحة ، بين كراسنوارميسك وديميتروف.