هجوم على منشأة عسكرية شمال غرب باكستان

قتل أربعةُ مسلحين على الأقل، الجمعة، خلال هجوم على منشأة رئيسية لقوات الأمن في شمال بإقليم خيبر باختونخوا قرب الحدود الأفغانية، وفق مسؤولين باكستانيين.في السياق، أعلن محسن نقفي إحباط الهجوم مؤكدًا أنه تم "إرسال أربعة إرهابيين إلى الجحيم" في شمال وزيرستان.وأفاد مسؤولٌ محلي لوكالة بأن سيارةً محملة بالمتفجرات انفجرت عند المدخل لمقرّ أمني في قرية خادي، مؤكّدًا أن التفجير كان انتحاريًا.وأشار المسؤول إلى أن الانفجار أعقبه إطلاقُ نارٍ كثيف لدى محاولة مسلحين اقتحام المنشأة، موضحًا أن أحبطت المحاولة وقتلت عددًا منهم، فيما استمرت العملية في المنطقة.وأكد المسؤول: "حتى الآن تم قتل أربعة إرهابيين".