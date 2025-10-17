Advertisement

عربي-دولي

هجوم على منشأة عسكرية شمال غرب باكستان

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:47
قتل أربعةُ مسلحين على الأقل، الجمعة، خلال هجوم على منشأة رئيسية لقوات الأمن في شمال وزيرستان بإقليم خيبر باختونخوا قرب الحدود الأفغانية، وفق مسؤولين باكستانيين.
في السياق، أعلن وزير الداخلية محسن نقفي إحباط الهجوم مؤكدًا أنه تم "إرسال أربعة إرهابيين إلى الجحيم" في شمال وزيرستان.

وأفاد مسؤولٌ محلي لوكالة الأناضول بأن سيارةً محملة بالمتفجرات انفجرت عند المدخل الرئيسي لمقرّ أمني في قرية خادي، مؤكّدًا أن التفجير كان انتحاريًا.

وأشار المسؤول إلى أن الانفجار أعقبه إطلاقُ نارٍ كثيف لدى محاولة مسلحين اقتحام المنشأة، موضحًا أن قوات الأمن أحبطت المحاولة وقتلت عددًا منهم، فيما استمرت العملية في المنطقة.

وأكد المسؤول: "حتى الآن تم قتل أربعة إرهابيين".
