نحو 200 جندي أميركي وصلوا إلى إسرائيل.. آلية تنسيق وقف النار بغزة تبدأ اليوم عملها

تبدأ اليوم الجمعة الآلية الدولية عملها من أجل التنسيق لاستعادة جثث الرهائن من ولتنسيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.ووفقا لهيئة البث ، فقد وصل إلى حوالي 200 جندي من القيادة المركزية الأميركية الذين سيعملون تحت إشراف جنرال من الجيش الأميركي، فيما تم تعيين ياكي دولف لرئاسة التنسيق من الإسرائيلية.وكانت وسائل إعلام أميركية، قد ذكرت بأنّ هذه الآلية أو المركز، لن يتم تشييده في قاعدة عسكرية، وسيكون بجنوب إسرائيل.وقبل يومين، قال مستشاران أميركيان كبيران، الأربعاء، إن التخطيط بدأ لإرسال قوة دولية إلى غزة لإرساء الاستقرار الأمني في القطاع الفلسطيني.وأحد أهم متطلبات خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة بشأن غزة هو تشكيل قوة لتحقيق الاستقرار مدعومة من . ووافقت على إرسال ما يصل إلى 200 جندي لدعم القوة دون نشرهم في غزة نفسها.وقال المستشاران الكبيران، في إحاطة للصحافيين، إن التوتر لا يزال مرتفعاً بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة الإسلامية (حماس) في القطاع.وقال أحد المستشارين "في الوقت الحالي ما نتطلع إلى تحقيقه هو مجرد استقرار أساسي للوضع. وبدأ تأسيس قوة دولية لإرساء الاستقرار".