عربي-دولي

نحو 200 جندي أميركي وصلوا إلى إسرائيل.. آلية تنسيق وقف النار بغزة تبدأ اليوم عملها

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:07
Doc-P-1430564-638962960984274690.jpg
Doc-P-1430564-638962960984274690.jpg photos 0
تبدأ اليوم الجمعة الآلية الدولية عملها في إسرائيل من أجل التنسيق لاستعادة جثث الرهائن من قطاع غزة ولتنسيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد وصل إلى إسرائيل حوالي 200 جندي من القيادة المركزية الأميركية الذين سيعملون تحت إشراف جنرال من الجيش الأميركي، فيما تم تعيين ياكي دولف لرئاسة التنسيق من قوات الأمن الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام أميركية، قد ذكرت بأنّ هذه الآلية أو المركز، لن يتم تشييده في قاعدة عسكرية، وسيكون بجنوب إسرائيل.

وقبل يومين، قال مستشاران أميركيان كبيران، الأربعاء، إن التخطيط بدأ لإرسال قوة دولية إلى غزة لإرساء الاستقرار الأمني في القطاع الفلسطيني.

وأحد أهم متطلبات خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة هو تشكيل قوة لتحقيق الاستقرار مدعومة من الولايات المتحدة. ووافقت واشنطن على إرسال ما يصل إلى 200 جندي لدعم القوة دون نشرهم في غزة نفسها.

وقال المستشاران الكبيران، في إحاطة للصحافيين، إن التوتر لا يزال مرتفعاً بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.

وقال أحد المستشارين "في الوقت الحالي ما نتطلع إلى تحقيقه هو مجرد استقرار أساسي للوضع. وبدأ تأسيس قوة دولية لإرساء الاستقرار".




جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24