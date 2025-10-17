Advertisement

عربي-دولي

عين أميركية على "حرب" في دولة عربية.. ما الجديد؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:20
نقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن الفريق المكلف بالعمل على ملف السودان، وضع خطة كاملة للتعامل مع الأزمة، تمهيداً لإعلان يصدر، قريباً، عن الإدارة الأميركية بشأن القضية ذاتها.
وقال المسؤول إن "اللجنة الرباعية، المشكلة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، كانت على تواصل دائم خلال الفترة الماضية، وإن التنسيق في ما بينها ومع أطراف الأزمة السودانية مستمر، من أجل وضع تسوية تسعى من خلالها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان للعام الثالث على التوالي".

وأوضح أن "إنهاء الحرب في السودان يشكل أولوية لإدارة الرئيس ترامب"، مشيراً إلى أن "التعاون والتقارب الكبير بين أعضاء الرباعية سمح بتحقيق تقدم ملموس في مساعي تسوية هذا النزاع".

وذكر المسؤول أن "الاتصالات الأخيرة بين الإدارة الأميركية والمعنيين بالأزمة والشركاء الإقليميين قرّبت وجهات النظر، بما جعل أفق التسوية يتسع".

وأشار إلى أن "هناك جهوداً كبيرة بذلها مسؤولو إدارة الرئيس ترامب في الخارجية وفي البيت الأبيض بعيداً عن الأضواء والتناول الإعلامي، وهو ما سمح للمعنيين بحصر الخلافات الأساسية ومحاولة معالجتها بطريقة تضمن إنهاءً سريعاً للحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية لرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب".
