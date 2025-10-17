Advertisement

بالفيديو... قنبلة تستهدف منزل أحد أبرز الصحافيين

17-10-2025 | 06:30
انفجرت قنبلة أمام منزل  سيجفريدو رانوتشي وهو أحد كبار الصحافيين الاستقصائيين في إيطاليا.
 
 
وتضرّرت سيارتان وأحد المنازل المجاورة جراء إنفجار القنبلة أمام منزل مُقدّم برنامج "ريبورت" الأسبوعي.
 
ويتلقى رانوتشي حماية من الشرطة منذ سنوات، وقال إنه وزملاءه في غرفة الأخبار تلقوا كثيراً من التهديدات باستهدافهم بأساليب مختلفة منها إطلاق النار عليهم. (ارم نيوز)

