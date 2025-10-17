Advertisement

عربي-دولي

من الجو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مسلحين داخل نفق جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
17-10-2025 | 15:57
استهدف الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عددًا من المسلحين وفق ما زعمه بعد أن خرجوا من فتحة نفق في جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "رصد عدداً من المسلحين الذين خرجوا من نفق في منطقة خان يونس، واقتربوا من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة، ما شكل تهديدًا مباشرًا لهم"، مضيفاً: "تم استهداف المسلحين من الجو لإزالة التهديد، وفقًا للاتفاق".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد عددًا من المسلحين الذين خرجوا من نفق في منطقة رفح، وأطلقوا النار على الجيش الإسرائيلي في المنطقة، دون إصابة أي من الجنود الإسرائيليين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عدة غارات على مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأسفرت الغارات عن إصابة عدد من الفلسطينيين، ولم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال عدد آخر من المصابين.
Lebanon 24 leader in online news
