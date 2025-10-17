23
عربي-دولي
من الجو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مسلحين داخل نفق جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
17-10-2025
|
15:57
استهدف الجيش
الإسرائيلي
اليوم الجمعة، عددًا من المسلحين وفق ما زعمه بعد أن خرجوا من فتحة نفق في جنوب
قطاع غزة
.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "رصد عدداً من المسلحين الذين خرجوا من نفق في منطقة
خان يونس
، واقتربوا من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة، ما شكل تهديدًا مباشرًا لهم"، مضيفاً: "تم استهداف المسلحين من الجو لإزالة التهديد، وفقًا للاتفاق".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد عددًا من المسلحين الذين خرجوا من نفق في منطقة
رفح
، وأطلقوا النار على الجيش الإسرائيلي في المنطقة، دون إصابة أي من الجنود الإسرائيليين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عدة غارات على مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي
حي الزيتون جنوب
شرق مدينة غزة. وأسفرت
الغارات
عن إصابة عدد من
الفلسطينيين
، ولم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال عدد آخر من المصابين.
مواضيع ذات صلة
الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
18/10/2025 00:16:17
18/10/2025 00:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال الرهائن العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال الرهائن العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة
18/10/2025 00:16:17
18/10/2025 00:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحا من حزب الله في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحا من حزب الله في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان
18/10/2025 00:16:17
18/10/2025 00:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيكون هناك إخلاء كامل من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيكون هناك إخلاء كامل من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
18/10/2025 00:16:17
18/10/2025 00:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
