من الجو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مسلحين داخل نفق جنوب قطاع غزة

استهدف الجيش اليوم الجمعة، عددًا من المسلحين وفق ما زعمه بعد أن خرجوا من فتحة نفق في جنوب .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "رصد عدداً من المسلحين الذين خرجوا من نفق في منطقة ، واقتربوا من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة، ما شكل تهديدًا مباشرًا لهم"، مضيفاً: "تم استهداف المسلحين من الجو لإزالة التهديد، وفقًا للاتفاق".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد عددًا من المسلحين الذين خرجوا من نفق في منطقة ، وأطلقوا النار على الجيش الإسرائيلي في المنطقة، دون إصابة أي من الجنود الإسرائيليين.وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عدة غارات على مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي شرق مدينة غزة. وأسفرت عن إصابة عدد من ، ولم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال عدد آخر من المصابين.