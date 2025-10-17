ماذا طلبت واشنطن من إسرائيل بشأن الاتفاق مع حماس؟

Advertisement

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن طلبت من عدم خرق الاتفاق القائم مع حركة ، ومنح الوسطاء فرصة لمعالجة ملف جثث الرهائن الإسرائيليين العالق منذ انتهاء الحرب على .وذكرت هيئة البث أن الجيش وأجهزة الأمن أوصوا الحكومة بمواصلة الضغط على حماس عبر وسائل غير عسكرية، وتجنب العودة إلى الحرب في غزة في هذه المرحلة.وأشارت الهيئة إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية تهدف إلى تعزيز تنفيذ خطة للتسوية في المنطقة، مؤكدة أن شددت على ضرورة معالجة قضية الرهائن بوسائل دبلوماسية وتفادي أي خطوات أحادية قد تعرقل المفاوضات.وفي المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بأن حركة حماس بدأت عمليات حفر في مدينة خان يونس بحثًا عن جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين فُقد أثرهم خلال الحرب. وتداول ناشطون مقاطع تُظهر جرافات وآليات تعمل في الموقع تحت حماية عناصر من القسام، الذراع العسكرية للحركة.وكان بنيامين قد حذر حماس قائلاً إن "الحركة تعرف عدد جثث الرهائن الذين تحتجزهم، وإذا لم تسلمهم فإسرائيل تعرف كيف تتصرف".يُشار إلى أن حماس أفرجت عن 20 رهينة حيًّا مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني، لكنها لم تسلّم سوى 9 جثامين من أصل 28 رهينة قتلوا خلال الحرب. (ارم نيوز)