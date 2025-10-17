25
بسبب الغارات الإسرائيلية على قطر.. ويتكوف وكوشنر شعرا "ببعض الخيانة"
17-10-2025
23:19
في تصريح مفاجئ، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أنه شعر وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"ببعض الخيانة" بسبب الهجوم
الإسرائيلي
على قطر.
وقال كوشنر وويتكوف في مقابلة حصرية مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنهما "شعرا ببعض الخيانة" بسبب
الغارات
الجوية
الإسرائيلية
على قطر خلال محادثات السلام الشهر الماضي.
وعندما سُئل عن رد فعل
ترامب
، قال كوشنر: "أعتقد أنه شعر بأن الإسرائيليين فقدوا السيطرة على ما يفعلونه، وأن الوقت قد حان للتصرف بقوة ومنعهم من القيام بأشياء رأى أنها لا تصب في مصلحتهم على المدى
الطويل
".
من جانبه، قال ويتكوف عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة والتي استهدفت قيادات لحركة
حماس
: "كان لها تأثير واسع النطاق. الغارات الإسرائيلية أدت إلى فقدان ثقة القطريين الذين كانوا طرفا أساسيا في المفاوضات إلى جانب المصريين والأتراك".
وأضاف: "بعد الغارات على قطر اختفت حماس عن الأنظار وأصبح من الصعب جدا التواصل معها لاستكمال المفاوضات".
وكشف
البيت الأبيض
، أواخر أيلول الماضي، أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
أعرب لرئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن "أسفه العميق" لانتهاك السيادة القطرية ومقتل جندي
قطري
في الهجوم الصاروخي، الذي استهدف قادة حماس في الدوحة.
