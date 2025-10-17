بسبب الغارات الإسرائيلية على قطر.. ويتكوف وكوشنر شعرا "ببعض الخيانة"

Advertisement

في تصريح مفاجئ، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أنه شعر وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي "ببعض الخيانة" بسبب الهجوم على قطر.وقال كوشنر وويتكوف في مقابلة حصرية مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنهما "شعرا ببعض الخيانة" بسبب الجوية على قطر خلال محادثات السلام الشهر الماضي.وعندما سُئل عن رد فعل ، قال كوشنر: "أعتقد أنه شعر بأن الإسرائيليين فقدوا السيطرة على ما يفعلونه، وأن الوقت قد حان للتصرف بقوة ومنعهم من القيام بأشياء رأى أنها لا تصب في مصلحتهم على المدى ".من جانبه، قال ويتكوف عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة والتي استهدفت قيادات لحركة : "كان لها تأثير واسع النطاق. الغارات الإسرائيلية أدت إلى فقدان ثقة القطريين الذين كانوا طرفا أساسيا في المفاوضات إلى جانب المصريين والأتراك".وأضاف: "بعد الغارات على قطر اختفت حماس عن الأنظار وأصبح من الصعب جدا التواصل معها لاستكمال المفاوضات".وكشف ، أواخر أيلول الماضي، أن بنيامين أعرب لرئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن "أسفه العميق" لانتهاك السيادة القطرية ومقتل جندي في الهجوم الصاروخي، الذي استهدف قادة حماس في الدوحة.