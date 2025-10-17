هذا ما قررته الجنائية الدولية بشأن طلب إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

Advertisement

في قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قررت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة رفض الذي قدمته لإلغاء مذكرتَي توقيف أصدرتهما بحق ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.وقضت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني الماضي بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.وأصدرت المحكمة أيضا مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.ووصف نتنياهو القرار بأنه "معاد للسامية" فيما اعتبره الرئيس الأميركي وقتها "أمرا شائنا".وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء مذكرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.