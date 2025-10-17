Advertisement

عربي-دولي

هذا ما قررته الجنائية الدولية بشأن طلب إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:33
في قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قررت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة رفض الاستئناف الذي قدمته إسرائيل لإلغاء مذكرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقضت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني الماضي بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأصدرت المحكمة أيضا مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.

وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو القرار بأنه "معاد للسامية" فيما اعتبره الرئيس الأميركي وقتها جو بايدن "أمرا شائنا".

وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء مذكرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.
