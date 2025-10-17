إسرائيل تؤكد تسلمها رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة

Advertisement

أعلن الجيش مساء أمس الجمعة أنه تسلّم رفات رهينة من في .وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "يتوجه الأحمر إلى نقطة الالتقاء جنوب قطاع غزة، حيث سيُنقل نعش أحد الرهائن المتوفين إلى عهدته".وأضاف البيان: "يناشد الجيش الإسرائيلي الجمهور التحلي بالحساسية وانتظار التحقق الرسمي من هوية الجثة، والذي سيتم تسليمه للعائلة أولا".وشدد البيان أنه "على الالتزام بالاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع الرهائن المتوفين".وكانت حماس قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستسلّم جثة رهينة إلى في وقت لاحق، بعدما كانت تعهدت في وقت سابق تسليم كل جثث الرهائن والتزام اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة العبرية الذي بدأ تطبيقه الإثنين.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي بدور رئيسي في التوصل إليه، أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات تسعة من 28 رهينة لقوا حتفهم، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.في المقابل، أفرج الجانب الإسرائيلي عن حوالي ألفي معتقل فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل.