عربي-دولي

إسرائيل تؤكد تسلمها رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:40
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة أنه تسلّم رفات رهينة من الصليب الأحمر في قطاع غزة.
وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "يتوجه الصليب الأحمر إلى نقطة الالتقاء جنوب قطاع غزة، حيث سيُنقل نعش أحد الرهائن المتوفين إلى عهدته".

وأضاف البيان: "يناشد الجيش الإسرائيلي الجمهور التحلي بالحساسية وانتظار التحقق الرسمي من هوية الجثة، والذي سيتم تسليمه للعائلة أولا".

وشدد البيان أنه "على حماس الالتزام بالاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع الرهائن المتوفين".

وكانت حماس قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستسلّم جثة رهينة إلى إسرائيل في وقت لاحق، بعدما كانت تعهدت في وقت سابق تسليم كل جثث الرهائن والتزام اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة العبرية الذي بدأ تطبيقه الإثنين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات تسعة من 28 رهينة لقوا حتفهم، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.

في المقابل، أفرج الجانب الإسرائيلي عن حوالي ألفي معتقل فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل. 
 
