عربي-دولي

بعد اتفاق غزة.. زيارة مرتقبة لويتكوف إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
18-10-2025 | 01:40
من المقرر أن يتوجه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط غداً الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة، وذلك في أحدث التحركات الأميركية بخصوص اتفاق غزة.
وبعد أن تسلمت إسرائيل جثمان أحد الرهائن من قطاع غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على حماس". وأضافت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية يوصون بعدم العودة للقتال في قطاع غزة، مطالبين باللجوء إلى وسائل أخرى للضغط على حماس.

ووفقاً لمسؤول أميركي تحدث لموقع "أكسيوس" Axios، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب بأن حماس تكذب، وطلب من الولايات المتحدة وباقي الوسطاء الضغط على الحركة لإعادة المزيد من الجثامين. فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ترامب أخبر نتنياهو بأنه على علم بالمشكلة وسيعمل على حلها.
 
