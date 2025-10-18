بعد اتفاق غزة.. زيارة مرتقبة لويتكوف إلى الشرق الأوسط

Advertisement

من المقرر أن يتوجه مبعوث الرئيس الأميركي إلى غداً الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة، وذلك في أحدث التحركات الأميركية بخصوص اتفاق غزة.وبعد أن تسلمت جثمان أحد الرهائن من ، قالت هيئة البث إن "الجيش يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على ". وأضافت هيئة البث أن الجيش والأجهزة الأمنية يوصون بعدم العودة للقتال في قطاع غزة، مطالبين باللجوء إلى وسائل أخرى للضغط على حماس.ووفقاً لمسؤول أميركي تحدث لموقع "أكسيوس" Axios، فإن أبلغ بأن حماس تكذب، وطلب من وباقي الوسطاء الضغط على الحركة لإعادة المزيد من الجثامين. فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ترامب أخبر بأنه على علم بالمشكلة وسيعمل على حلها.