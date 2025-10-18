Advertisement

عربي-دولي

3 احتمالات أمامه.. أي مسار جوي يسلكه بوتين للقاء ترامب بالمجر؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 10:00
كتب موقع "سكاي نيوز عربية": أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست لعقد قمة بشأن أوكرانيا، عاصفة من الجدل القانوني والدبلوماسي، إذ يُعدّ اختيار الموقع عقبة بحد ذاته أمام الرئيس الروسي.
فوفقا لتقرير "التليغراف"، لا يستطيع بوتين الوصول إلى المجر دون عبور أجواء دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو دول موقّعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وهذا يعني أن دولا مثل صربيا، رومانيا، أو سلوفاكيا ستكون ملزمة نظريا بتوقيفه إن دخلت طائرته مجالها الجوي.

وزارة الخارجية الألمانية سارعت إلى دعوة بودابست لاعتقال بوتين، بينما تجنبت دول أوروبية أخرى اتخاذ موقف علني خشية الظهور بمظهر المعارض لفرص السلام.

طرق محفوفة بالمخاطر

يعرض التقرير 3 مسارات محتملة لوصول بوتين إلى المجر :

الطريق القصير (3 ساعات): عبر بيلاروس وأوكرانيا، وهو مستحيل عمليًا بسبب الحرب.
الطريق المتوسط (5 ساعات): عبر بولندا وسلوفاكيا، لكنه غير واقعي سياسيا نظرا لموقف وارسو الداعم لكييف.
الطريق الأطول (8 ساعات): عبر تركيا والبحر المتوسط ثم صربيا، ويُعد الأكثر احتمالًا لأنه يتفادى أجواء دول الناتو الرئيسية، مستفيدا من علاقات موسكو مع أنقرة وبلغراد.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أكد أن بلاده ستضمن دخول بوتين "بأمان وباحترام" لإجراء المحادثات مع ترامب، مضيفًا: "نحن دولة ذات سيادة، وسنستضيفه كما نرى مناسبًا دون الحاجة لاستشارة أحد".
