إقتصاد

قرار عاجل... سحب منتجات أرز من الأسواق الأميركية

Lebanon 24
18-10-2025 | 08:12
أعلنت إحدى العلامات التجارية الكبرى في متاجر البقالة الأميركية عن سحب عاجل لعدد محدود من منتجاتها بعد اكتشاف احتمال وجود حصوات صغيرة فيها، ما قد يشكل خطرا على الصحة.


وأوضح بيان صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن المنتجات المستدعاة تشمل:
الأرز الأبيض طويل الحبة (رموز الدفعة 533ELGRV22، 534ALGRV22).

الأرز البني كامل الحبة (534AMGRV22 ،534BMGRV22، 534DMGRV22)

الأرز البري الطويل الحبة (533BMGRV22، 533CLGRV22، 533CMGRV22). (روسيا اليوم)

