قرار عاجل... سحب منتجات أرز من الأسواق الأميركية

أعلنت إحدى العلامات التجارية الكبرى في متاجر البقالة الأميركية عن سحب عاجل لعدد محدود من منتجاتها بعد اكتشاف احتمال وجود حصوات صغيرة فيها، ما قد يشكل خطرا على الصحة.





وأوضح بيان صادر عن والدواء الأميركية أن المنتجات المستدعاة تشمل:

الأبيض طويل الحبة (رموز الدفعة 533ELGRV22، 534ALGRV22).



الأرز البني كامل الحبة (534AMGRV22 ،534BMGRV22، 534DMGRV22)



الأرز البري الحبة (533BMGRV22، 533CLGRV22، 533CMGRV22). (روسيا اليوم)



