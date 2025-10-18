مأساة مستمرة.. رقم صادم لعدد الأطفال الأيتام في غزة

Advertisement

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، د. البيطار، إنّ عدد الأيتام بلغ 57 ألف طفل، موضحًا أنّ نحو 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما وبعضهم فقدوا أسرهم بالكامل، فيما بلغ عدد الأيتام قبل الحرب 17 ألفًا.أوضح البيطار أنّ القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن خمسة مراكز لرعاية الأيتام، وطلب مساعدات فورية للأسر الراعية، كاشفًا عن تطوير نظام رقمي موحّد لجمع بيانات المواطنين بعد الحرب، بما يشمل حالة النزوح ووسائل الاتصال.أشار البيطار إلى أنّ الفقر أثّر في حياة شبه كلّ السكان وتوقّفت الحياة اليومية، لافتًا إلى سقوط عشرات الآلاف من الأسر في الفقر المدقع وعدم انتظام المساعدات وكفايتها، ومذكرًا بتعليق ثم قطع دعم والاتحاد والسلطة بعد الهجوم.ذكر المسؤول أنّ غزة واجهت فقرًا مطلقًا مع انهيار الاقتصاد، مؤكّدًا أنّ تحديد "الأكثر فقرًا" غدا مستحيلًا بعد اختفاء مصادر الدخل بسبب الحصار وسياسات التجويع، وأنّ نسبة الفقر تجاوزت 95%.وصف البيطار يوميات الأطفال بحرمان من التعليم واللعب، مؤكّدًا أنّ كثيرين عجزوا عن إيجاد كوب حليب، وأنّ الروتين تمثّل في الوقوف لطوابير الماء، والبحث عن الطعام، وجمع الحطب، والعيش في غير صالحة للحياة.اتهم البيطار القوات باستهداف مؤسسات رعاية الطفولة، مبيّنًا أنّ مؤسسة الربيع للتأهيل في مدينة غزة دُمّرت بالكامل، وأنّ القصف طال مركز حماية الطفل بدير البلح، ومؤسسة الأمل لرعاية الأيتام، وجمعية الخيرية، ومركز SOS في رفح، إضافة إلى تدمير رياض الأطفال والمدارس والملاعب والحدائق العامة.