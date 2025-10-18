Advertisement

عربي-دولي

مأساة مستمرة.. رقم صادم لعدد الأطفال الأيتام في غزة

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:18
A-
A+
Doc-P-1431111-638964120336039309.png
Doc-P-1431111-638964120336039309.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد مسؤولون في غزة أنّ تقييم حجم الدمار تواصل بعد عامين من الهجوم الإسرائيلي، فيما ظلّ وقف إطلاق النار هشًّا.
Advertisement

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، د. رياض البيطار، إنّ عدد الأيتام بلغ 57 ألف طفل، موضحًا أنّ نحو 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما وبعضهم فقدوا أسرهم بالكامل، فيما بلغ عدد الأيتام قبل الحرب 17 ألفًا.

أوضح البيطار أنّ القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن خمسة مراكز لرعاية الأيتام، وطلب مساعدات فورية للأسر الراعية، كاشفًا عن تطوير نظام رقمي موحّد لجمع بيانات المواطنين بعد الحرب، بما يشمل حالة النزوح ووسائل الاتصال.

أشار البيطار إلى أنّ الفقر أثّر في حياة شبه كلّ السكان وتوقّفت الحياة اليومية، لافتًا إلى سقوط عشرات الآلاف من الأسر في الفقر المدقع وعدم انتظام المساعدات وكفايتها، ومذكرًا بتعليق ثم قطع دعم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية بعد الهجوم.

ذكر المسؤول أنّ غزة واجهت فقرًا مطلقًا مع انهيار الاقتصاد، مؤكّدًا أنّ تحديد "الأكثر فقرًا" غدا مستحيلًا بعد اختفاء مصادر الدخل بسبب الحصار وسياسات التجويع، وأنّ نسبة الفقر تجاوزت 95%.

وصف البيطار يوميات الأطفال بحرمان من التعليم واللعب، مؤكّدًا أنّ كثيرين عجزوا عن إيجاد كوب حليب، وأنّ الروتين تمثّل في الوقوف لطوابير الماء، والبحث عن الطعام، وجمع الحطب، والعيش في خيام غير صالحة للحياة.

اتهم البيطار القوات الإسرائيلية باستهداف مؤسسات رعاية الطفولة، مبيّنًا أنّ مؤسسة الربيع للتأهيل في مدينة غزة دُمّرت بالكامل، وأنّ القصف طال مركز حماية الطفل بدير البلح، ومؤسسة الأمل لرعاية الأيتام، وجمعية الرحمة الخيرية، ومركز SOS في رفح، إضافة إلى تدمير رياض الأطفال والمدارس والملاعب والحدائق العامة.
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي: نواجه كارثة إنسانية في غزة وعدد الضحايا المدنيين خصوصا الأطفال لا يحتمل
lebanon 24
19/10/2025 10:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دواء قتل عددا من الأطفال.. هذه قصته
lebanon 24
19/10/2025 10:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: رعب أطفال غزة مستمر منذ أكثر من 700 يوم
lebanon 24
19/10/2025 10:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اليمن.. نزوح مستمر ومأساة لا تنتهي
lebanon 24
19/10/2025 10:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

البنك الدولي

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الأوروبي

إسرائيل

الراعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
02:44 | 2025-10-19
02:27 | 2025-10-19
01:54 | 2025-10-19
01:09 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24