مع تصاعد التوتر قبالة فنزويلا.. مادورو أعلن اكتمال خطة الدفاع ضد "التهديدات الأميركية"

اتهم الرئيس الأميركي مادورو بالضلوع في عمليات تهريب وتزعم كارتيل مخدرات، ونفى مادورو الاتهامات.وتزايدت المخاوف في كراكاس من سعي إلى تغيير النظام، بعد أن أعلن الأربعاء منحه الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لتنفيذ عمليات سرية ضد كراكاس، وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات داخل .في السياق، أثار التصعيد غضب مادورو الذي أمر بإجراء تدريبات عسكرية في أنحاء البلاد، وقال في تسجيل صوتي عبر " " السبت: "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد"، كما أعلن مناورات جديدة باسم " 200".ونُفِّذت غالبية التدريبات ليلًا ولم تنتهِ بتمركز دائم للقوات، فيما بثّ التلفزيون الرسمي لقطات لجنود غادروا الثكنات، وشاركت الشرطة وموظفو الحماية المدنية ومجموعات مدنية في التدريبات.وأعلنت حتى الآن تنفيذ ست ضربات في البحر الكاريبي ضمن حملة “مكافحة تهريب المخدرات” ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، كما نشرت سبع سفن حربية في الكاريبي وواحدة في خليج . (سكاي نيوز)