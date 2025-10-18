25
عربي-دولي
مع تصاعد التوتر قبالة فنزويلا.. مادورو أعلن اكتمال خطة الدفاع ضد "التهديدات الأميركية"
Lebanon 24
18-10-2025
|
13:13
A-
A+
أعلن
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، السبت، اكتمال خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأميركية"، تزامنًا مع نشر سفن حربية أميركية قبالة السواحل الفنزويلية.
اتهم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مادورو بالضلوع في عمليات تهريب وتزعم كارتيل مخدرات، ونفى مادورو الاتهامات.
وتزايدت المخاوف في كراكاس من سعي
ترامب
إلى تغيير النظام، بعد أن أعلن الأربعاء منحه الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لتنفيذ عمليات سرية ضد كراكاس، وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات داخل
فنزويلا
.
في السياق، أثار التصعيد غضب مادورو الذي أمر بإجراء تدريبات عسكرية في أنحاء البلاد، وقال في تسجيل صوتي عبر "
تلغرام
" السبت: "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد"، كما أعلن مناورات جديدة باسم "
الاستقلال
200".
ونُفِّذت غالبية التدريبات ليلًا ولم تنتهِ بتمركز دائم للقوات، فيما بثّ التلفزيون الرسمي لقطات لجنود غادروا الثكنات، وشاركت الشرطة وموظفو الحماية المدنية ومجموعات مدنية في التدريبات.
وأعلنت
واشنطن
حتى الآن تنفيذ ست ضربات في البحر الكاريبي ضمن حملة “مكافحة تهريب المخدرات” ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، كما نشرت سبع سفن حربية في الكاريبي وواحدة في خليج
المكسيك
. (سكاي نيوز)
وسط التوتر مع كاراكس.. قائد الضربات الأميركية قبالة فنزويلا يعلن تقاعده
Lebanon 24
وسط التوتر مع كاراكس.. قائد الضربات الأميركية قبالة فنزويلا يعلن تقاعده
19/10/2025 10:48:10
19/10/2025 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد
Lebanon 24
في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد
19/10/2025 10:48:10
19/10/2025 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فلايت رادار: قاذفتان أميركيتان B52 تحلقان قبالة سواحل فنزويلا
Lebanon 24
فلايت رادار: قاذفتان أميركيتان B52 تحلقان قبالة سواحل فنزويلا
19/10/2025 10:48:10
19/10/2025 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصدر: السفينتان الحربيتان الأميركيتان جيسون دونهام وغريفلي حاليا قبالة سواحل فنزويلا
Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصدر: السفينتان الحربيتان الأميركيتان جيسون دونهام وغريفلي حاليا قبالة سواحل فنزويلا
19/10/2025 10:48:10
19/10/2025 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
03:30 | 2025-10-19
19/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
Lebanon 24
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
02:44 | 2025-10-19
19/10/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية
Lebanon 24
الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية
02:27 | 2025-10-19
19/10/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين
Lebanon 24
السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين
01:54 | 2025-10-19
19/10/2025 01:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
