Advertisement

عربي-دولي

مع تصاعد التوتر قبالة فنزويلا.. مادورو أعلن اكتمال خطة الدفاع ضد "التهديدات الأميركية"

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1431128-638964154864438410.png
Doc-P-1431128-638964154864438410.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، اكتمال خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأميركية"، تزامنًا مع نشر سفن حربية أميركية قبالة السواحل الفنزويلية.
Advertisement

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مادورو بالضلوع في عمليات تهريب وتزعم كارتيل مخدرات، ونفى مادورو الاتهامات.

وتزايدت المخاوف في كراكاس من سعي ترامب إلى تغيير النظام، بعد أن أعلن الأربعاء منحه الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لتنفيذ عمليات سرية ضد كراكاس، وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات داخل فنزويلا.

في السياق، أثار التصعيد غضب مادورو الذي أمر بإجراء تدريبات عسكرية في أنحاء البلاد، وقال في تسجيل صوتي عبر "تلغرام" السبت: "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد"، كما أعلن مناورات جديدة باسم "الاستقلال 200".

ونُفِّذت غالبية التدريبات ليلًا ولم تنتهِ بتمركز دائم للقوات، فيما بثّ التلفزيون الرسمي لقطات لجنود غادروا الثكنات، وشاركت الشرطة وموظفو الحماية المدنية ومجموعات مدنية في التدريبات.

وأعلنت واشنطن حتى الآن تنفيذ ست ضربات في البحر الكاريبي ضمن حملة “مكافحة تهريب المخدرات” ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، كما نشرت سبع سفن حربية في الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وسط التوتر مع كاراكس.. قائد الضربات الأميركية قبالة فنزويلا يعلن تقاعده
lebanon 24
19/10/2025 10:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد
lebanon 24
19/10/2025 10:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فلايت رادار: قاذفتان أميركيتان B52 تحلقان قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
19/10/2025 10:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصدر: السفينتان الحربيتان الأميركيتان جيسون دونهام وغريفلي حاليا قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
19/10/2025 10:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الاستقلال

سكاي نيوز

الفنزويلي

فنزويلية

فنزويلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
02:44 | 2025-10-19
02:27 | 2025-10-19
01:54 | 2025-10-19
01:09 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24