عربي-دولي

أوّل تعليق من "حماس" على عمليات الإعدام.. هذا ما قالته

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:59
اعتبرت حركة حماس أن عمليات الإعدام تأتي ضمن إجراءات تنفيذ القانون بحق مرتكبي الخيانة العظمى.
وأشارت إلى أن عمليات الإعدام حصلت على دعم العشائر الفلسطينية.
 
وأكّدت أنّ قيادات من حركة فتح في غزة تدعم هذه الإجراءات.
الفلسطينية

حركة فتح

فلسطين

حماس

