ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟

فخلال 7 دقائق دخل اللصوص قاعة أبولون، إحدى أكثر القاعات شهرة في المتحف والأكثر ازدحاماً حول العالم، وسرقوا تسعاً من أصل 23 قطعة من مجموعة مجوهرات والإمبراطورة أوجيني، التي تعد من أثمن المجوهرات التاريخية، وفق ما أفادت صحيفة "الباريزيان". في حادث صدم الرأي العام في ، استهدف لصوص متحف اللوفر الشهير، الأحد.فخلال 7 دقائق دخل اللصوص قاعة أبولون، إحدى أكثر القاعات شهرة في المتحف والأكثر ازدحاماً حول العالم، وسرقوا تسعاً من أصل 23 قطعة من مجموعة مجوهرات والإمبراطورة أوجيني، التي تعد من أثمن المجوهرات التاريخية، وفق ما أفادت صحيفة "الباريزيان".

كما أشارت إلى أن المسروقات شملت طقم مجوهرات، وقلادة، وأقراطاً، وتاجين، أحدهما يعود إلى أوجيني، فضلاً عن دبوس.



تاج الإمبراطورة

إلا أن مصدراً مطلعاً أكد لاحقاً أنه تم العثور على تاج الإمبراطورة متضرراً قرب المتحف، حسب ما نقلت فرانس برس.



وتعود هذه القطع إلى حقبة نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني، وتُعد ذات قيمة تاريخية لا تُقدر بثمن.

وكانت السرقة وقعت حوالي الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد وقت قصير من افتتاح المتحف، حيث وصل اللصوص ملثمين على متن دراجات TMax.



ثم استخدموا رافعة للوصول إلى القاعة، وقاموا بتحطيم بعض الواجهات الزجاجية.