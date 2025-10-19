لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي

Advertisement

أعلن ، الأحد، أن مصر ستستضيف في تشرين الثاني 2025 مؤتمرا دوليا لإعادة إعماروجاء الإعلان خلال حضور فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز للمؤتمرات الدولية.واستعرض السيسي الجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ.وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس المصري الشكر لنظيره الأميركي على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب.