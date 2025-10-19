Advertisement

عربي-دولي

لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي

Lebanon 24
19-10-2025 | 13:37
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن مصر ستستضيف في تشرين الثاني 2025 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة
وجاء الإعلان خلال حضور السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

واستعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس المصري الشكر لنظيره الأميركي دونالد ترامب على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب.
