بسبب "المسيّرات".. إعطاء صلاحيات استثنائية للجيش البريطاني

سيُعلن هيلي منح قواته صلاحيات جديدة لإسقاط أي طائرات مسيرة تهدد القواعد العسكرية .ووفق صحيفة التلغراف، فمن المتوقع أن يكشف هيلي عن رؤيته حول كيفية حماية أهم القواعد العسكرية البريطانية ردا على الخطر المتزايد الذي تشكله .وعبرت مصادر مطلعة للصحيفة، عن أملها في أن تسهم الخطط الجديدة في تقليص القيود البيروقراطية التي تحيط بردود فعل الجيش على رصد الطائرات المسيرة، مما يسمح للجنود باتخاذ إجراءات حاسمة لإسقاطها باستخدام البنادق أو تقنيات أخرى.جاء ذلك بعدما شهد العام الماضي طائرات مسيرة غامضة ظهرت فوق أربع قواعد جوية بريطانية تستخدم من قبل القوات الأميركية.ورغم أن الصلاحيات الجديدة ستطبق في البداية على المواقع العسكرية فقط، قال مصدر لصحيفة التلغراف إن الحكومة "لا تستبعد توسيع هذه الصلاحيات لتشمل مواقع مهمة أخرى مثل المطارات".الاقتراح الجديد، بحسب التلغراف، سيمنح الجنود أو شرطة خيارا حركيا يسمح لهم بإسقاط الطائرات مباشرة، وهو أمر لا يسمح به حاليا إلا في ظروف استثنائية.ولم يتضح بعد متى ستدخل هذه الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ، إلا أن قادة الدفاع يبدون قلقا متزايدا من خطر توغلات الطائرات المسيرة في الأجواء البريطانية، إضافة إلى الهجمات السيبرانية من دول مثل وروسيا.