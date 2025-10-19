Advertisement

عربي-دولي

بسبب "المسيّرات".. إعطاء صلاحيات استثنائية للجيش البريطاني

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1431538-638965384997242126.webp
Doc-P-1431538-638965384997242126.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيُعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي منح قواته صلاحيات جديدة لإسقاط أي طائرات مسيرة تهدد القواعد العسكرية البريطانية.
Advertisement

ووفق صحيفة التلغراف، فمن المتوقع أن يكشف هيلي عن رؤيته حول كيفية حماية أهم القواعد العسكرية البريطانية ردا على الخطر المتزايد الذي تشكله روسيا.

وعبرت مصادر مطلعة للصحيفة، عن أملها في أن تسهم الخطط الجديدة في تقليص القيود البيروقراطية التي تحيط بردود فعل الجيش على رصد الطائرات المسيرة، مما يسمح للجنود باتخاذ إجراءات حاسمة لإسقاطها باستخدام البنادق أو تقنيات أخرى.

جاء ذلك بعدما شهد العام الماضي طائرات مسيرة غامضة ظهرت فوق أربع قواعد جوية بريطانية تستخدم من قبل القوات الأميركية.

ورغم أن الصلاحيات الجديدة ستطبق في البداية على المواقع العسكرية فقط، قال مصدر لصحيفة التلغراف إن الحكومة "لا تستبعد توسيع هذه الصلاحيات لتشمل مواقع مهمة أخرى مثل المطارات".

الاقتراح الجديد، بحسب التلغراف، سيمنح الجنود أو شرطة وزارة الدفاع خيارا حركيا يسمح لهم بإسقاط الطائرات مباشرة، وهو أمر لا يسمح به حاليا إلا في ظروف استثنائية.

ولم يتضح بعد متى ستدخل هذه الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ، إلا أن قادة الدفاع يبدون قلقا متزايدا من خطر توغلات الطائرات المسيرة في الأجواء البريطانية، إضافة إلى الهجمات السيبرانية من دول مثل الصين وروسيا.

مواضيع ذات صلة
صحيفة "التلغراف": سيُمنَح الجنود البريطانيون صلاحيات جديدة لإسقاط الطائرات المسيّرة التي تهدّد القواعد العسكرية البريطانية
lebanon 24
20/10/2025 07:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض إعطاء الجيش معلومات عن الأنفاق والمنشآت
lebanon 24
20/10/2025 07:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز: إقالة السفير البريطاني في واشنطن بسبب علاقته بفضيحة "إبستين"
lebanon 24
20/10/2025 07:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف في إيطاليا بسبب فرض ضرائب استثنائية على البنوك
lebanon 24
20/10/2025 07:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطاني جون

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

البريطانية

جون هيلي

جون هيل

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:31 | 2025-10-19
23:28 | 2025-10-19
23:16 | 2025-10-19
23:16 | 2025-10-19
23:06 | 2025-10-19
23:05 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24