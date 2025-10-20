27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لتعزيز العلاقات مع الحوثيين
Lebanon 24
20-10-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد القائد العام للحرس الثوري
الإيراني
اللواء محمد باكبور استعداد الحرس الثوري لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع الحوثيين.
Advertisement
كلام باكبور جاء في رسالة وجّهها إلى الحوثيين قدّم فيها "التهنئة والتعزية" بمقتل محمد عبدالكريم الغماري، مؤكداً فيها
التزام
الحرس الثوري بمواصلة دعم ما يُعرف بـ "جبهة
المقاومة
وتحرير
القدس
الشريف" وتجديد
العهد
مع مبادئها.
جاءت التصريحات
الإيرانية
بعد أيام على إعلان الحوثيين تعيين يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً للغماري الذي أقرت الجماعة بمقتله.
فيما تشير المعلومات إلى أن المداني هو همزة الوصل الرئيسية بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وتولى عملية التواصل والإشراف على تدريب عناصرهم هناك، واستقدام خبراء ومدربين إيرانيين من
حزب الله
إلى اليمن، بالإضافة إلى إشرافه الكامل على العمليات اللوجستية للدعم المقدم للحوثيين.
مواضيع ذات صلة
قائد الحرس الثوري الايراني: هذه مشكلة الغرب معنا
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الايراني: هذه مشكلة الغرب معنا
20/10/2025 10:16:24
20/10/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
Lebanon 24
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
20/10/2025 10:16:24
20/10/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: إيران أكثر استقرارا وتماسكا وقوة بعد حرب ال 12 يوما
Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: إيران أكثر استقرارا وتماسكا وقوة بعد حرب ال 12 يوما
20/10/2025 10:16:24
20/10/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: طهران تجاوزت بنجاح صدمات العقوبات وكسر صمودها الاقتصادي غير ممكن
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: طهران تجاوزت بنجاح صدمات العقوبات وكسر صمودها الاقتصادي غير ممكن
20/10/2025 10:16:24
20/10/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
الإيرانية
حزب الله
المقاومة
امل على
الرئيسي
الكريم
تابع
قد يعجبك أيضاً
قارن بين بوتين وحماس.. هذا ما قاله زيلينسكي
Lebanon 24
قارن بين بوتين وحماس.. هذا ما قاله زيلينسكي
02:56 | 2025-10-20
20/10/2025 02:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
استيقاظ بركان "تفتان" في إيران بعد 700 ألف عام من السكون
Lebanon 24
استيقاظ بركان "تفتان" في إيران بعد 700 ألف عام من السكون
02:52 | 2025-10-20
20/10/2025 02:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في مدينة غزة
Lebanon 24
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في مدينة غزة
02:47 | 2025-10-20
20/10/2025 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في 7 دقائق فقط.. فيديو من سرقة مجوهرات متحف اللوفر في باريس
Lebanon 24
في 7 دقائق فقط.. فيديو من سرقة مجوهرات متحف اللوفر في باريس
02:30 | 2025-10-20
20/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ترامب يصعد الطائرة الرئاسية بخطوات سريعة وسط تحذيرات أمنية
Lebanon 24
بالفيديو: ترامب يصعد الطائرة الرئاسية بخطوات سريعة وسط تحذيرات أمنية
01:58 | 2025-10-20
20/10/2025 01:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:56 | 2025-10-20
قارن بين بوتين وحماس.. هذا ما قاله زيلينسكي
02:52 | 2025-10-20
استيقاظ بركان "تفتان" في إيران بعد 700 ألف عام من السكون
02:47 | 2025-10-20
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في مدينة غزة
02:30 | 2025-10-20
في 7 دقائق فقط.. فيديو من سرقة مجوهرات متحف اللوفر في باريس
01:58 | 2025-10-20
بالفيديو: ترامب يصعد الطائرة الرئاسية بخطوات سريعة وسط تحذيرات أمنية
01:51 | 2025-10-20
اجتماع عاصف بين ترامب وزيلينسكي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن الاجتماع العاصف
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24