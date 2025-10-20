Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لتعزيز العلاقات مع الحوثيين

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:15
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور استعداد الحرس الثوري لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع الحوثيين.
كلام باكبور جاء في رسالة وجّهها إلى الحوثيين قدّم فيها "التهنئة والتعزية" بمقتل محمد عبدالكريم الغماري، مؤكداً فيها التزام الحرس الثوري بمواصلة دعم ما يُعرف بـ "جبهة المقاومة وتحرير القدس الشريف" وتجديد العهد مع مبادئها.

جاءت التصريحات الإيرانية بعد أيام على إعلان الحوثيين تعيين يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً للغماري الذي أقرت الجماعة بمقتله.

فيما تشير المعلومات إلى أن المداني هو همزة الوصل الرئيسية بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وتولى عملية التواصل والإشراف على تدريب عناصرهم هناك، واستقدام خبراء ومدربين إيرانيين من حزب الله إلى اليمن، بالإضافة إلى إشرافه الكامل على العمليات اللوجستية للدعم المقدم للحوثيين.
الحرس الثوري الإيراني

الإيرانية

حزب الله

المقاومة

امل على

الرئيسي

الكريم

فيديو
