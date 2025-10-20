الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لتعزيز العلاقات مع الحوثيين

Advertisement

أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور استعداد الحرس الثوري لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع الحوثيين.كلام باكبور جاء في رسالة وجّهها إلى الحوثيين قدّم فيها "التهنئة والتعزية" بمقتل محمد عبدالكريم الغماري، مؤكداً فيها الحرس الثوري بمواصلة دعم ما يُعرف بـ "جبهة وتحرير الشريف" وتجديد مع مبادئها.جاءت التصريحات بعد أيام على إعلان الحوثيين تعيين يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً للغماري الذي أقرت الجماعة بمقتله.فيما تشير المعلومات إلى أن المداني هو همزة الوصل الرئيسية بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.وتولى عملية التواصل والإشراف على تدريب عناصرهم هناك، واستقدام خبراء ومدربين إيرانيين من إلى اليمن، بالإضافة إلى إشرافه الكامل على العمليات اللوجستية للدعم المقدم للحوثيين.