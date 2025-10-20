إسرائيل تقصف حي الشجاعية في مدينة غزة

Advertisement

لليوم الثاني على التوالي شهد قصفاً إسرائيلياً، على الرغم من تأكيد الجيش أمس العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الإثنين بأن قصفت شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.كما أشارت مصادر طبية محلية إلى وقوع قتيلين برصاص الجيش الإسرائيلي في شرقي مدينة غزة.بالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة في غلاف غزة بسبب عطل تقني، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.