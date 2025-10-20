Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تقصف حي الشجاعية في مدينة غزة

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:47
لليوم الثاني على التوالي شهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً، على الرغم من تأكيد الجيش الإسرائيلي أمس العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الإثنين بأن إسرائيل قصفت شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

كما أشارت مصادر طبية محلية إلى وقوع قتيلين برصاص الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

بالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة في غلاف غزة بسبب عطل تقني، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
