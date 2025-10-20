Advertisement

عربي-دولي

بعد اتهام دبلوماسية عراقية بسرقة "مناشف" في الأردن.. هذا ما أعلنته الخارجية العراقية

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:45
Doc-P-1431628-638965542049336636.jpg
Doc-P-1431628-638965542049336636.jpg photos 0
تتفاعل قضية "سرقة المناشف" من أحد الفنادق في الأردن بين العراقيين وذلك بعد اتهام دبلوماسية عراقية بالأمر.

وقد أعلنت وزارة الخارجية، أمس الأحد، البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب كتب رسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية، في إشارة إلى "حادثة المناشف".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها "منذ بداية تداول قضية تخص إحدى الموظفات العاملات في مركز الوزارة، بادرت إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات الموضوع والتثبّت من جميع تفاصيله وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة". وأكدت أنها "تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية، بما ينسجم مع القوانين النافذة، وبما يصون سمعة الوزارة".

إلى ذلك، شددت على أنها ستعلن نتائج التحقيق في قضية الموظفة فور استكماله، وستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة".

أتى ذلك، بعدما نشرت الدبلوماسية العراقية زينب الساعدي كتاباً رسمياً وجهه السفير العراقي بالأردن، عمر البرزنجي إلى الخارجية العراقية بخصوص حادثة سرقة مناشف من فندق مشهور في عمان.
 
 
 
 
وطالبت في تصريحات صحافية الوزارة ورئيس الحكومة العراقي بالتدخل الفوري.
 
كما أكدت أنه بعد "اتهامها بسرقة مناشف حمام أثناء تواجدها في فندق بالعاصمة الأردنية، قدمت إفادة لوزارة الخارجية على اعتبارها مستشارة في الوزارة من أجل فتح تحقيق بالقضية.

وبينت الساعدي، التي شاركت في تجمع عشائري من عشيرة السواعد لدعمها، قبل يومين أن "وزارة الخارجية شكلت لجنة للتحقيق في القضية"، مطالبة اللجنة بأن "تزور عمّان للتحقيق بشكل مفصل".

