بعد اتهام دبلوماسية عراقية بسرقة "مناشف" في الأردن.. هذا ما أعلنته الخارجية العراقية

قبيلة السواعد تعلن عن وقوفها مع الدبلوماسية زينب عكلة عيد الساعدي
اذا انت دبلوماسي وتصير عليك هوسة تذكر تكدر تجيب عشيرتك ضد وزارة الخارجية
😀 احنا عايشين بزمن مميز كلش راح "يخلده" التاريخ و انتم محظوظين لان صرتوا شهود على هذه المرحلة pic.twitter.com/NYi5iJXdvv
— AHMED (@Ahmettnews) October 18, 2025
