بعد اتهام دبلوماسية عراقية بسرقة "مناشف" في الأردن.. هذا ما أعلنته الخارجية العراقية

تتفاعل قضية "سرقة المناشف" من أحد الفنادق بين وذلك بعد اتهام دبلوماسية بالأمر.



وقد أعلنت ، أمس الأحد، البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب كتب رسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية، في إشارة إلى "حادثة المناشف".



وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها "منذ بداية تداول قضية تخص إحدى الموظفات العاملات في مركز الوزارة، بادرت إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات الموضوع والتثبّت من جميع تفاصيله وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة". وأكدت أنها "تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية، بما ينسجم مع القوانين النافذة، وبما يصون سمعة الوزارة".



إلى ذلك، شددت على أنها ستعلن نتائج التحقيق في قضية الموظفة فور استكماله، وستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة".



أتى ذلك، بعدما نشرت الدبلوماسية زينب الساعدي كتاباً رسمياً وجهه السفير بالأردن، عمر البرزنجي إلى الخارجية العراقية بخصوص حادثة سرقة مناشف من فندق مشهور في عمان.

قبيلة السواعد وقوفها مع الدبلوماسية زينب عكلة عيد الساعدي



اذا انت وتصير عليك هوسة تذكر تكدر تجيب عشيرتك ضد وزارة الخارجية



😀 احنا عايشين بزمن مميز كلش راح "يخلده" التاريخ و انتم محظوظين لان صرتوا شهود على هذه المرحلة pic.twitter.com/NYi5iJXdvv — AHMED (@Ahmettnews) October 18, 2025 Advertisement

وطالبت في تصريحات صحافية الوزارة ورئيس الحكومة العراقي بالتدخل الفوري.

كما أكدت أنه بعد "اتهامها بسرقة مناشف حمام أثناء تواجدها في فندق بالعاصمة الأردنية، قدمت إفادة لوزارة الخارجية على اعتبارها مستشارة في الوزارة من أجل فتح تحقيق بالقضية.



وبينت الساعدي، التي شاركت في تجمع عشائري من عشيرة السواعد لدعمها، قبل يومين أن "وزارة الخارجية شكلت لجنة للتحقيق في القضية"، مطالبة اللجنة بأن "تزور عمّان للتحقيق بشكل مفصل".