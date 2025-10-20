Advertisement

عربي-دولي

"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا

Lebanon 24
20-10-2025 | 04:52
أعلن وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس أنه "لا مكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي عاصمة أوروبية"، وذلك على خلفية أنباء عن اجتماع محتمل في العاصمة المجرية بودابست بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف بودريس، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن "المكان الوحيد لبوتين في أوروبا هو لاهاي، أمام المحكمة، وليس في أي من عواصمنا"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في آذار 2023 مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

