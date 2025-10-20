"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا

Advertisement

الليتواني كيستوتيس بودريس أنه "لا مكان للرئيس الروسي في أي عاصمة أوروبية"، وذلك على خلفية أنباء عن اجتماع محتمل في العاصمة المجرية بودابست بين والرئيس الأميركي .وأضاف بودريس، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين قبل اجتماع وزراء خارجية في لوكسمبورغ، أن "المكان الوحيد لبوتين في هو لاهاي، أمام المحكمة، وليس في أي من عواصمنا"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في آذار 2023 مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في .