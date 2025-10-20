القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل

تبحث الشرطة ، اليوم الاثنين، عن أربعة لصوص سرقوا حليّاً "لا تقدّر بثمن" من متحف اللوفر في ، بحسب تقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

ووقعت السرقة التي تحمل بصمة جماعات الجريمة المنظمة، في وضح النهار في أكبر متحف في العالم، والذي يستقبل سنوياً نحو 9 ملايين زائر، ويضمّ 35 ألف عمل فني على مساحة 73 ألف .





ولقيت هذه العملية اهتماماً واسعاً عالمياً، وأثارت جدلاً سياسياً في ، وأعادت فتح حول أمن المتاحف التي تواجه "ضعفاً كبيراً"، بحسب ما قال لوران نونيز.





ويتابع القضية نحو 60 محققاً من فرقة مكافحة الجريمة (BRB) التابعة للشرطة القضائية في باريس، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.





ووقعت السرقة بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت لجهة رصيف نهر السين، وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وقاموا بتحطيمها بواسطة جهاز قص محمول. وإثر ذلك، دخل اللصوص إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي وهشموا واجهتين تحظيان بحماية عالية كانت الحلي فيهما.





وأوضحت الفرنسية، أن اللصوص سرقوا ثماني من الحلي التي "لا تقدر بثمن على الصعيد التراثي"، مشيرة إلى أن قطعة تاسعة هي تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة نابوليون الثالث (الذي كان امبراطورا بين العامين 1852 و1870) أسقطها اللصوص خلال فرارهم.





ومن بين الحلي الثماني المسروقة والعائدة كلها إلى القرن التاسع عشر، عقد من الياقوت عائد للملكة ماري-إميلي زوجة الملك لوي-فيليب الأول المؤلف من ثمانية أحجار ياقوت و631 ماسة بحسب موقع اللوفر الإلكتروني.