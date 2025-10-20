Advertisement

إقتصاد

الإغلاق الحكومي الأميركي.. تسريح الموظفين النوويين

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1431741-638965696293228242.png
Doc-P-1431741-638965696293228242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اضطرت الوكالة الفيدرالية الأميركية المشرفة على المخزون النووي إلى تسريح نحو 1400 موظف مؤقتاً ابتداءً من اليوم الاثنين، نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من دون التوصل إلى أي حل سياسي.
Advertisement

وأكد متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية أن الموظفين المسرّحين ينتمون إلى الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الترسانة النووية للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن نحو 400 عامل فقط سيبقون في وظائفهم الأساسية لحماية المخزون.

ويُعد هذا القرار سابقة في تاريخ الإدارة، إذ لم يسبق أن تم تسريح موظفين فيدراليين من هذا الجهاز الحساس. وأفادت شبكة CNN نقلاً عن مصادر رسمية بأن المخزون النووي الأميركي يبقى آمناً وأنه لا خطر على الأمن القومي، رغم تعطّل بعض المهام الإدارية والفنية.

بدأ الإغلاق الحكومي في الأول من تشرين الأول بسبب فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق حول أولويات الإنفاق.
ورغم أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي الكونغرس، إلا أنهم لم يتمكنوا من تأمين الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون تمويل الخدمات الحكومية، الذي حصل على 55 صوتاً مقابل 45، في حين يتطلب تمريره أغلبية 60 صوتاً.

ويرى محللون أن الإغلاق الحالي قد يتجاوز أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 35 يوماً خلال الولاية الأولى للرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيرين إلى أن تداعيات الأزمة بدأت تطال الاقتصاد والموظفين والخدمات العامة بوتيرة متسارعة.
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
أي بي سي عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: من المرجح تسريح آلاف العمال أثناء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
20/10/2025 20:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: وكالة الأسلحة النووية الأميركية تبدأ تسريح موظفيها
lebanon 24
20/10/2025 20:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركية: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 15 مليار دولار يوميا
lebanon 24
20/10/2025 20:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شلل شبه كامل في ناسا.. تسريح جماعي للموظفين
lebanon 24
20/10/2025 20:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الطاقة

الديمقراطي

الجمهوري

من اليوم

ديمقراطي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:17 | 2025-10-20
12:00 | 2025-10-20
11:46 | 2025-10-20
11:35 | 2025-10-20
11:29 | 2025-10-20
11:11 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24