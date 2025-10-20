Advertisement

عربي-دولي

مناشير إسرائيلية فوق غزة.. هذا مضمونها

Lebanon 24
20-10-2025 | 08:33
Doc-P-1431752-638965714274139442.png
Doc-P-1431752-638965714274139442.png photos 0
أسقط الجيش الإسرائيلي مناشيراً على دوار بني سهيلا في خان يونس طالب فيها السكان بالابتعاد عن الخط الأصفر.
كذلك نبّه الجيش الإسرائيلي من الاقتراب من أي موقع تتواجد فيه قوات إسرائيلية، وكتب: "لقد أعذر من أنذر".

كما أعلن ضمن المنشورات، أن كل من يتجاوز الخط الأصفر سيعرض نفسه للخطر. (العربية) 
