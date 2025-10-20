24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لأول مرة منذ عام ونصف.. ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية!
Lebanon 24
20-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر تحليل لوكالة نوفوستي استنادًا إلى بيانات
بنك روسيا
المركزي، أن احتياطيات
روسيا
من
الذهب
ارتفعت في أيلول للمرة الأولى منذ عام ونصف، بزيادة 3 أطنان.
Advertisement
وأفاد
البنك المركزي
، الاثنين، أن احتياطيات الذهب بلغت في الأول من تشرين الاول 74.9 مليون أونصة (2329.65 طن)، بزيادة 0.1 مليون أونصة (3.1 طن) عن الشهر السابق.
وكانت هذه أول زيادة منذ أبريل 2024، حين زادت الاحتياطيات بنفس المقدار لتصل إلى 75.1 مليون أونصة (2335.9 طن)، قبل أن تستقر أو تنخفض خلال الفترة من كانون الثاني إلى آب.
على صعيد القيمة، بلغ الذهب مستوى قياسيًا عند 282.2 مليار دولار في الأول من
تشري
الأول، مدفوعًا بارتفاع الأسعار، لترتفع حصة الذهب من الأصول الروسية إلى 39.6% مقارنة بـ37% في الشهر السابق. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
Lebanon 24
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
20/10/2025 23:36:19
20/10/2025 23:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. أسعار الذهب تتجاوز 3900 دولار للأونصة
Lebanon 24
لأول مرة.. أسعار الذهب تتجاوز 3900 دولار للأونصة
20/10/2025 23:36:19
20/10/2025 23:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يواصل مكاسبه في المعاملات الفورية ويسجل 3800 دولار للأوقية لأول مرة
Lebanon 24
الذهب يواصل مكاسبه في المعاملات الفورية ويسجل 3800 دولار للأوقية لأول مرة
20/10/2025 23:36:19
20/10/2025 23:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
Lebanon 24
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
20/10/2025 23:36:19
20/10/2025 23:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي
وكالة نوفوستي
روسيا اليوم
بنك روسيا
روسيا
الروس
زادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ويتكوف و كوشنير يقتحمان "الكيريا"...ما الذي يُخطط لغزة؟
Lebanon 24
ويتكوف و كوشنير يقتحمان "الكيريا"...ما الذي يُخطط لغزة؟
16:30 | 2025-10-20
20/10/2025 04:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا تحذّر من صعوبات الحصول على السلع في غزة
Lebanon 24
الأونروا تحذّر من صعوبات الحصول على السلع في غزة
16:27 | 2025-10-20
20/10/2025 04:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تستعد لنشر قواتها في أوكرانيا عند التوصل لاتفاق سلام
Lebanon 24
بريطانيا تستعد لنشر قواتها في أوكرانيا عند التوصل لاتفاق سلام
16:15 | 2025-10-20
20/10/2025 04:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الإتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل..ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
الإتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل..ماذا في التفاصيل؟
16:12 | 2025-10-20
20/10/2025 04:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد قضية سرقة "اللوفر".. على ماذا عثرت الشرطة؟
Lebanon 24
هذا جديد قضية سرقة "اللوفر".. على ماذا عثرت الشرطة؟
16:07 | 2025-10-20
20/10/2025 04:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2025-10-20
ويتكوف و كوشنير يقتحمان "الكيريا"...ما الذي يُخطط لغزة؟
16:27 | 2025-10-20
الأونروا تحذّر من صعوبات الحصول على السلع في غزة
16:15 | 2025-10-20
بريطانيا تستعد لنشر قواتها في أوكرانيا عند التوصل لاتفاق سلام
16:12 | 2025-10-20
الإتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل..ماذا في التفاصيل؟
16:07 | 2025-10-20
هذا جديد قضية سرقة "اللوفر".. على ماذا عثرت الشرطة؟
16:00 | 2025-10-20
أزمة تهز إسرائيل: "أرض الميعاد" أمام خطر وجودي
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24