شرط إسرائيلي لبدء إعمار غزة

20-10-2025 | 13:51
أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنّ إسرائيل طلبت من واشنطن عدم بدء إعادة إعمار غزة قبل إظهار حماس استعدادها لنزع سلاحها.
ولفتت الهيئة إلى أنّ تحييد الأنفاق في غزة من القضايا التي تناقش مع الإدارة الأميركية. (الجزيرة)
