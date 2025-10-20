24
ترامب يعلن موعد زيارته المحتملة إلى الصين
20-10-2025
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الاثنين، عن الموعد المحتمل لزيارته إلى
الصين
.
وأوضح
ترامب
خلال حديثه للصحفيين في
البيت الأبيض
أنه يخطط لزيارة الصين في مطلع عام 2026، مشيرًا إلى أنه تلقى دعوة رسمية من السلطات
الصينية
للقيام بهذه الزيارة.
وأضاف الرئيس الأميركي: "لقد دعاني الصينيون لزيارة بلدهم، وأعتزم القيام بذلك مطلع العام المقبل"، معربًا عن ثقته بأن العلاقات بين
واشنطن
وبكين ستكون جيدة جدًا.
العلا
