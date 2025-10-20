24
عربي-دولي
الولايات المتحدة وأستراليا تستثمران 3 مليارات دولار في المعادن النادرة
Lebanon 24
20-10-2025
|
15:56
أعلن
البيت الأبيض
أن
الولايات المتحدة
وأستراليا تخططان لاستثمار أكثر من 3 مليارات دولار في مشاريع
المعادن
النادرة خلال النصف الأول من العام.
وأشار البيان، الصادر يوم الاثنين، إلى أن قيمة الموارد المستخرجة قد تصل إلى 53 مليار دولار.
وفي سياق متصل، يعتزم
البنتاغون
إنشاء مصنع لمعالجة الغاليوم في غرب
أستراليا
بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن سنويًا.
كما كشف البيت الأبيض عن صفقات عسكرية بين البلدين، تشمل شراء أستراليا غواصات مسيرة من شركة Anduril بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مروحيات "أباتشي" أمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار.
ويأتي الإعلان تزامنًا مع لقاء الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
برئيس الوزراء
الأسترالي
أنتوني
ألبانيز في البيت الأبيض اليوم الاثنين.
