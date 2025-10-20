الولايات المتحدة وأستراليا تستثمران 3 مليارات دولار في المعادن النادرة

Advertisement

أعلن أن وأستراليا تخططان لاستثمار أكثر من 3 مليارات دولار في مشاريع النادرة خلال النصف الأول من العام.وأشار البيان، الصادر يوم الاثنين، إلى أن قيمة الموارد المستخرجة قد تصل إلى 53 مليار دولار.وفي سياق متصل، يعتزم إنشاء مصنع لمعالجة الغاليوم في غرب بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن سنويًا.كما كشف البيت الأبيض عن صفقات عسكرية بين البلدين، تشمل شراء أستراليا غواصات مسيرة من شركة Anduril بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مروحيات "أباتشي" أمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار.ويأتي الإعلان تزامنًا مع لقاء الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء ألبانيز في البيت الأبيض اليوم الاثنين.