عربي-دولي

أميركا لنتنياهو: لا تُجازف بوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
20-10-2025 | 23:18
في تطوّر دبلوماسي لافت، حذّر مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الإقدام على أي خطوة قد تُعرّض المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وبحسب ما أوردته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، فقد قال المبعوثان خلال لقائهما مع نتنياهو في القدس: "لا تتصرف بطريقة من شأنها تهديد وقف إطلاق النار. هدفنا هو الوصول إلى المرحلة الثانية من الخطة، وسنقوم بكل ما بوسعنا لتحقيق ذلك."

وأوضح المبعوثان أن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها ترفض "أي مغامرة غير ضرورية" قد تفجّر الاتفاق. وأضافا أن المجازفة بوقف إطلاق النار في هذه المرحلة الحساسة "غير مقبولة إطلاقًا".

وأشارت القناة إلى أن الرئيس ترامب يسعى جاهدًا للحفاظ على الهدوء، إذ يواكب اتصالاته مع كل من إسرائيل وحركة حماس بشكل مباشر، محذرًا الطرفين من أن أي خرق للاتفاق سيؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.

وقد اجتمع كوشنر وويتكوف مطولًا مع نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حاملين رسالة واضحة من الرئيس ترامب مفادها ضرورة ضبط النفس والالتزام التام ببنود الاتفاق. وقال أحد المبعوثين لنتنياهو: "الدفاع عن النفس مشروع، لكن تعريض وقف إطلاق النار للخطر مرفوض تمامًا."

في المقابل، أكد نتنياهو وديرمر أن إسرائيل متمسكة بالهدنة وتعمل على تطبيقها، لكنهم اتهموا حركة حماس بخرقها المتكرر. كما شدّدا على ضرورة مراقبة سلوك الحركة خصوصًا في ملف إعادة المدنيين المختطفين.

مصادر سياسية إسرائيلية أكدت بدورها أن واشنطن تتابع القضية عن كثب، وتسعى بكل الوسائل لضمان استمرار وقف إطلاق النار، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية التي تتضمن إطلاق أسرى من الطرفين وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 
(إرم نيوز)
 
