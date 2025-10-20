أميركا لنتنياهو: لا تُجازف بوقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

في تطوّر لافت، حذّر مبعوثا الرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بنيامين ، من الإقدام على أي خطوة قد تُعرّض المرحلة الأولى من خطة لوقف إطلاق النار في غزة للخطر.وبحسب ما أوردته القناة الثانية عشرة ، فقد قال المبعوثان خلال لقائهما مع نتنياهو في : "لا تتصرف بطريقة من شأنها تهديد وقف إطلاق النار. هدفنا هو الوصول إلى المرحلة الثانية من الخطة، وسنقوم بكل ما بوسعنا لتحقيق ذلك."وأوضح المبعوثان أن تتفهم حق في الدفاع عن نفسها، لكنها ترفض "أي مغامرة غير ضرورية" قد تفجّر الاتفاق. وأضافا أن المجازفة بوقف إطلاق النار في هذه المرحلة الحساسة "غير مقبولة إطلاقًا".وأشارت القناة إلى أن الرئيس ترامب يسعى جاهدًا للحفاظ على الهدوء، إذ يواكب اتصالاته مع كل من إسرائيل وحركة بشكل مباشر، محذرًا الطرفين من أن أي خرق للاتفاق سيؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.وقد اجتمع كوشنر وويتكوف مطولًا مع نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حاملين رسالة واضحة من الرئيس ترامب مفادها ضرورة ضبط النفس والالتزام التام ببنود الاتفاق. وقال أحد المبعوثين لنتنياهو: "الدفاع عن النفس مشروع، لكن تعريض وقف إطلاق النار للخطر مرفوض تمامًا."في المقابل، أكد نتنياهو وديرمر أن إسرائيل متمسكة بالهدنة وتعمل على تطبيقها، لكنهم اتهموا حركة حماس بخرقها المتكرر. كما شدّدا على ضرورة مراقبة سلوك الحركة خصوصًا في ملف إعادة المدنيين المختطفين.مصادر سياسية إسرائيلية أكدت بدورها أن واشنطن تتابع القضية عن كثب، وتسعى بكل الوسائل لضمان استمرار وقف إطلاق النار، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية التي تتضمن إطلاق أسرى من الطرفين وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى .