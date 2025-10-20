Advertisement

عربي-دولي

بقرار قضائي.. ترامب سينشر حرسًا فدراليًا في بورتلاند

Lebanon 24
20-10-2025 | 23:37
خلصت محكمة استئناف أميركية إلى الإجازة للرئيس دونالد ترامب لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند.
وقالت المحكمة أنه "من المحتمل أن يكون الرئيس قد مارس سلطته القانونية" عندما أصدر أمرا فدراليا بنشر الحرس الوطني في بورتلاند.
القرار صدر أمس الاثنين رغم اعتراض حاكم ولاية أوريغون.
 
والقرار القضائي يمهد الطريق أمام ترامب لنشر حوالي 200 عنصر لحماية "مبان فدرالية" حيث تقول السلطات إن متظاهرين يعوقون إنفاذ قوانين الهجرة.
يذكر أن ترامب أمر مؤخرًا بنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند وشيكاغو في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، كما شهدت لوس أنجلس وواشنطن العاصمة وممفيس أيضًا نشر وحدات فدرالية.

وفي إطار هذه الحملة تنفّذ وحدات عسكرية تضمّ عناصر ملثّمين ومسلّحين يستخدمون مركبات لا تحمل ما يدلّ على الجهة التابعة لها وأخرى مصفّحة، عمليات دهم تستهدف أحياء سكنية وأعمالا تجارية، ما أدّى إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية.
 
(العربية)

