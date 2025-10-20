بقرار قضائي.. ترامب سينشر حرسًا فدراليًا في بورتلاند

خلصت محكمة استئناف أميركية إلى الإجازة للرئيس لنشر في بورتلاند.

وقالت المحكمة أنه "من المحتمل أن يكون الرئيس قد سلطته القانونية" عندما أصدر أمرا فدراليا بنشر في بورتلاند.

القرار صدر أمس الاثنين رغم اعتراض حاكم .

والقرار القضائي يمهد الطريق أمام لنشر حوالي 200 عنصر لحماية "مبان فدرالية" حيث تقول السلطات إن متظاهرين يعوقون إنفاذ قوانين الهجرة.

يذكر أن ترامب أمر مؤخرًا بنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند وشيكاغو في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، كما شهدت لوس أنجلس وواشنطن العاصمة وممفيس أيضًا نشر وحدات فدرالية.



وفي إطار هذه الحملة تنفّذ وحدات عسكرية تضمّ عناصر ملثّمين ومسلّحين يستخدمون مركبات لا تحمل ما يدلّ على الجهة التابعة لها وأخرى مصفّحة، عمليات دهم تستهدف أحياء سكنية وأعمالا تجارية، ما أدّى إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية.

(العربية)