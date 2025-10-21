Advertisement

لا لقاء مرتقب بين بوتين وترامب.. اليكم ما جرى

21-10-2025 | 00:33
نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض، إن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يتعثر".
وكان من المخطط أن يلتقي الرئيسان في بودابست، لبحث إمكانية إنهاء حرب أوكرانيا.

وقال المسؤول في البيت الأبيض أيضا إن الاجتماع بين وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف تم تعليقه في الوقت الحالي، وفق "سي إن إن".
