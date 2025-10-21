Advertisement

عربي-دولي

حصلت على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب.. تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان

Lebanon 24
21-10-2025
انتُخبت المحافظة المتشددة ساناي تاكايتشي اليوم الثلاثاء لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان بعد فوزها في تصويت حاسم في مجلس النواب.
وحطم فوزها حاجزا نفسيا في بلد لا يزال الرجال يهيمنون فيه هيمنة ساحقة، ووضع اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، على طريق نحو تحول قوي إلى تيار اليمين في أمور مثل الهجرة والقضايا الاجتماعية.

وحصلت تاكايتشي، وهي من معاوني رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي وأحد المعجبين برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء المقبل، متجاوزة بذلك أغلبية مقاعد المجلس المكون من 465 مقعدا.

ويأتي فوزها بعد موافقة الحزب الديمقراطي الحر الذي تتزعمه، والذي حكم اليابان في معظم تاريخها بعد الحرب، على اتفاق ائتلافي مع حزب التجديد الياباني المنتمي إلى تيار اليمين.
وبعد سنوات من انحسار التضخم، تعاني اليابان الآن من ارتفاع الأسعار، وهو أمر أثار الغضب الشعبي وغذى دعم جماعات المعارضة ومنها جماعات جديدة تنتمي لليمين المتطرف.

ومثل آبي، من المتوقع أن تفضل تاكايتشي الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد الضعيف. ودفع هذا المؤشر نيكي إلى تسجيل مستويات قياسية مرتفعة كان آخرها اليوم الثلاثاء، ولكنه تسبب أيضا في قلق المستثمرين حيال قدرة الحكومة على دفع تكاليف الإنفاق الإضافي في بلد يفوق فيه عبء الديون الناتج السنوي بكثير.

ووافق مجلس المستشارين، وهو الغرفة العليا بالبرلمان ويحظى بنفوذ أقل من مجلس النواب، أيضا على تاكايتشي التي أدت اليمين رئيسة لوزراء اليابان رقم 104 اليوم لتخلف شيجيرو إيشيبا الذي أعلن الشهر الماضي استقالته متحملا المسؤولية عن خسائر في الانتخابات.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24