حصلت على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب.. تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان

وحطم فوزها حاجزا نفسيا في بلد لا يزال الرجال يهيمنون فيه هيمنة ساحقة، ووضع اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، على طريق نحو تحول قوي إلى اليمين في أمور مثل الهجرة والقضايا الاجتماعية.



وحصلت تاكايتشي، وهي من معاوني رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي وأحد المعجبين برئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر، على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء المقبل، متجاوزة بذلك أغلبية مقاعد المجلس المكون من 465 مقعدا.



وبعد انحسار التضخم، تعاني اليابان الآن من ارتفاع الأسعار، وهو أمر أثار الغضب الشعبي وغذى دعم جماعات ومنها جماعات جديدة تنتمي لليمين المتطرف.

وبعد انحسار التضخم، تعاني اليابان الآن من ارتفاع الأسعار، وهو أمر أثار الغضب الشعبي وغذى دعم جماعات ومنها جماعات جديدة تنتمي لليمين المتطرف.



ومثل آبي، من المتوقع أن تفضل تاكايتشي الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد الضعيف. ودفع هذا المؤشر نيكي إلى تسجيل مستويات قياسية مرتفعة كان آخرها اليوم الثلاثاء، ولكنه تسبب أيضا في قلق المستثمرين حيال قدرة الحكومة على دفع تكاليف الإنفاق الإضافي في بلد يفوق فيه عبء الديون الناتج السنوي بكثير.



ووافق مجلس المستشارين، وهو الغرفة بالبرلمان ويحظى بنفوذ أقل من مجلس النواب، أيضا على تاكايتشي التي أدت اليمين رئيسة لوزراء اليابان رقم 104 اليوم لتخلف شيجيرو إيشيبا الذي أعلن الشهر الماضي استقالته متحملا المسؤولية عن خسائر في الانتخابات.